Overtager ejerskabet ved årsskiftet

Eneste ændring

- Det eneste nye for os, bliver sådan set at vi også skal have ansvar for regnskaberne, men det ser vi ikke som et problem. Dagligdagen i forretningen forbliver den samme som hidtil, og kunderne skal ikke frygte, at vi laver om på noget, for det er slet ikke det, der er meningen. Kop og Kande er stadig butikken, hvor man finder sine isenkramvarer og alle de forskellige sæsonvarer. Nu står julen for døren, og julesalget er allerede godt i gang, med sikker handel, mundbind og masser af håndsprit. Vores kunder er faktisk meget gode til at tage hensyn til hinanden, så vi ser frem til en travl julemåned, for vi tror ikke på at corona får lov til at spolere de gode julegaver og indkøbet af dem, siger søstene videre.