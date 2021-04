I stedet for at blive smidt ud på grund af et par dages helligdagslukning i supermarkeder og butikker endte blandt andet overskudsbrød i poser og skabte lidt ekstra påskestemning hos omkring 100 børnefamilier og enlige. Foto: Alexander Larsen

Overskudsmad skabte påskestemning

- Det er fantastisk at opleve den store opbakning fra mange sider. Da vi spurgte Boxen, om vi kunne låne lokalerne, var det et stort ja. Flere supermarkeder sagde også straks ja til, vi kunne hente omkring eller lige efter lukketid, tilføjer han.

- Vi skal lave sikre aftaler, og vi ved nu, at det ikke tager så lang tid at pakke poserne. Det betyder, at folk kan komme tidligere på aftenen, forklarer han.

Det er første gang, Stop Spild Lokalt står for maduddeling, og det gik godt, men der er også noget at lære til næste gang. For der skal komme flere maduddelinger, håber Alexander Larsen.

På grund af corona og for at sikre, der var poser til alle, skulle folk tilmelde sig via mail for at få en mødetid og undgå kødannelse. Det fungerede fint, og de frivillige brugte under indsamlingen, pakningen og uddelingen masker, handsker og håndsprit, understreger Alexander Larsen.

- Vi er klar til på et tidspunkt igen at samle ind og dele ud. Det er dejligt at være med til at begrænse madspild og samtidig gøre noget godt for andre mennesker, understreger han