En af de aktuelle opgaver, som Entreprenør Morten C. Henriksen A/S er i gang med, er opførelsen et nybyggeri til Bin2Bil i Slagelse, hvor bygningen bliver mage til den, som er opført i Bilbyen i Holbæk, hvor Morten C. Henriksen tidligere er fotograferet.

Overskud halveres af stort tab

I den skriftlige ledelsesberetning anføres det, at resultatet er præget af en samarbejdspartners konkurs og et deraf følgende tab, som er indregnet i 2018-regnskabet. Det har medført en skærpet kreditpolitik over for samarbejdspartnere og kunder.

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S med adresse i Hagested kom ud af 2018 med et overskud efter skat på 6,6 millioner kroner. Det ville dog have været mere end dobbelt så højt, hvis en anden lokal virksomhed ikke var gået konkurs i december.

