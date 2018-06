Overskud giver lavere priser på affald, vand og varme

Kunderne kan se frem til lavere priser på affald-, varme, vand- og spildevandsområdet, efter at Fors A/S, det fælles forsyningsselskab for Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner, kom ud af 2017 med et resultat efter skat på 15 millioner kroner. Resultatet blev torsdag godkendt ved generalforsamlingen i Fors Holding A/S.

- I Fors A/S har vi fokus på effektiv drift og på at være til for vores kunder. De to fokusområder hænger sammen som ærtehalm og er ekstremt vigtige i vores daglige arbejde. Derfor er jeg glad for og stolt af, at de dygtige medarbejdere i Fors A/S i 2017 var med til at udvikle for i alt 15 millioner kroner endnu mere effektive arbejdsgange, siger adm. direktør Michael Brandt.