Overskud for første gang i tre år

Holbæk - 12. december 2017 kl. 06:32 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De sorte skyer, der i længere tid har hængt over Holbæk Kommunes økonomi, er ved at drive væk. Den seneste opgørelse over Holbæk Kommunes økonomi, den såkaldte budgetrevision, viser nemlig, at Holbæk Kommune får et overskud på 58,9 millioner kroner i 2017.

Når det i 2017 er lykkes at komme ud med et positivt resultat, skyldes det flere ting. Blandt andet holdes driftsudgifterne - altså pengene, som kommunen bruger på eksempelvis service - på et så lavt niveau som muligt. Derudover har byrådet tidligere på året besluttet at udskyde en lang række anlægsprojekter, og der har også været relativt store lån i år. Samtidig har kommunen sent på året modtaget indtægter fra salg af ejendomme og grunde.

Det forventede overskud får en positiv effekt på den gennemsnitlige likviditet - eller kassebeholdningen om man vil. Ved årets udgang vil den gennemsnitlige likviditet være knap 80 millioner kroner og dermed over 1000 kroner per borger, som er Økonomi- og Indenrigsministeriets måltal.

Borgmester Søren Kjærsgaard (V) glæder sig ikke overraskende over, at Holbæk Kommune i år kommer ud med plus på kontoen.

- Selv om det har været et svært budget og stramt på en lang række områder i løbet af 2017, så er det lykkes bedre end budgetlagt. Det er utrolig tilfredsstillende. Og det giver det nye byråd et væsentligt bedre afsæt end dét, som det nuværende byråd havde, da det startede for fire år siden. Resultatet er med til at skabe arbejdsro til hele organisationen og det nye byråd, siger Søren Kjærsgaard.

