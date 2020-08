En 32-årig knallertkører fra Regstrup kan vente en hilsen fra politiet for ikke at overholde sin vigepligt. Foto: Kenn Thomsen

Overskred hajtænder og fik knubs

Han kom kort før klokken 17 torsdag kørende ad Sprignstrupvej og fortsatte direkte ud på Omfartsvejen for at svinge til venstre lige ud foran en bil, ført af en 43-årig kvinde fra Holbæk.

Selv om hun ifølge politiets døgnrapport stod på bremsen lykkedes det ikke at undgå at ramme knallerten, som væltede.

Ud over knubs, den flækkede tand og ridsede knallert kan knallertkøreren vente en hilsen fra politiet for ikke at overholde sin vigepligt.