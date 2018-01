De tre statslige institutioner, der i 2015 blev udpeget til at skulle flytte til Holbæk, flytter til efteråret ind på den gamle Østre Skole på Tidemandsvej, nu Holbæk Uddannelses- og Studiecenter. Det er ikke afklaret, om de to enheder, der blev udpeget onsdag, også får plads her. Foto: Mik

Overraskelse over udflytning

Holbæk - 18. januar 2018
Af Kaj Ove Jensen

Det er to enheder med i alt 95 årsværk fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der ifølge regeringens plan for udflytning og nyetablering af 4024 statslige arbejdspladser i hele landet skal flytte til Holbæk, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Styrelsens overordnede opgave er at fremme kvalitetsudvikling og uddannelse på Undervisningsministeriets område. Desuden er det at varetage tilsyn med kvaliteten på uddannelserne og at understøtte en effektiv institutionsdrift.

Det fremgår af planen Bedre balance II, der blev offentliggjort onsdag eftermiddag, at de to enheder, der flytter til Holbæk, er Center for Udgående Kvalitetsarbejde (CUK) med 82 årsværk. Desuden er det 13 arbejdspladser fra Kontor for Specialpædagogisk Støtte (SPS).

De 82 årsværk omfatter et større antal hoveder, nemlig 115, da flere medarbejdere arbejder på deltid for CUK.

CUK beskæftiger blandt andet læringskonsulenter, der bruger en del af deres tid på at rejse rundt i landet.

Hos styrelsen henvises spørgsmål til Undervisningsministeriets presseafdeling. Herfra oplyses det blandt andet, at udflytningen af CUK og Kontor for SPS ventes at ske inden for de næste par år.

Som det er fremgået af diverse medier i det seneste døgns tid bliver meldingen om udflytningen flere steder ikke modtaget med jubel, men snarere det modsatte.

Sådan er det tilsyneladende også hos de to enheder fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

- For mange medarbejdere kommer det som en overraskelse, at deres arbejdsplads flytter. Sådan er det med den slags udmeldinger, og det er jo helt forståeligt. Der er forskel på, hvor meget det betyder for den enkelte medarbejders hverdag, så derfor vil der være mange forskellige spørgsmål, som vi i den kommende tid skal sørge for at besvare. Foran venter en vigtig proces, så vi får etableret gode arbejdsmæssige rammer i Holbæk og samtidig får bevaret de gode samarbejdsrelationer på tværs af styrelsen og med den øvrige del af ministeriet, lyder det fra Undervisningsministeriets HR-chef Anne Stærk i en skriftlig kommentar.