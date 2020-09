Overlæge modtager uddannelsespris

I indstillingen stod der blandt andet: »Anders er meget optaget af, at der i det daglige er god mulighed for, at vi udvikler os som læger, og siger aldrig nej til at supervisere yngre læger (...) Anders er opmærksom på vigtigheden af feedback og debriefing, og fastholder en positiv tilgang til dette«.

Hovedpersonen selv er beæret over at modtage prisen.

- Jeg er utrolig glad for den anerkendelse og positive feed­back, som de yngre læger har vist ved at indstille mig til Uddannelsesprisen. Det er vigtigt, at vi har gode uddannelsesforløb, så de yngre læger er bedst muligt klædt på til mødet med patienterne, som er dem, vi er her for, udtaler Anders Vestergaard Krusenstjerna-­Hafstrøm i pressemeddelelsen.