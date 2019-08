Tre unge mænd blev søndag den 7. oktober sidste år overfaldet med økse, hammer og bat ved et busstoppested nær Havevang i Holbæk. Fire mænd med Bandidos-tilknytning er tiltalt i sagen, der begynder ved Retten i Holbæk på torsdag. Foto: Morten D. Christensen

Overfald med økse og hammer: Nu begynder retssag mod Bandidos

Holbæk - 20. august 2019 kl. 10:42 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Øksehug i baghovedet, på kroppen og over fingrene. Gentagne tramp i hovedet. Slag på benene med et bat og mod rygsøjlen med en hammer.

Det er nogle af de voldshandlinger, som anklagemyndigheden i Midt- og Vestsjællands Politi mener, at fire mænd på 21, 27, 27 og 30 år med tilknytning til Bandidos rettede mod tre tilsyneladende tilfældige unge mænd ved et busstoppested ud for Havevang i Holbæk søndag den 7. oktober sidste år.

Retten i Holbæk tager på torsdag fat på sagen, hvor de fire mænd er tiltalt for grov vold mod de tre cirka 18-årige i Vangkvarteret. Samtidig er to af de tiltalte, den 21-årige og den ene af de to 27-årige, også under anklage for at have overfaldet en 18-årig mand på hans bopæl i Nykøbing Sj. om natten den 10. oktober i fjor.

Dermed begynder den første store retssag i kølvandet på de voldelige sammenstød sidste efterår, hvor rockergruppen Bandidos i Holbæk og en gruppering med udspring i Vangkvarteret var i konflikt med hinanden.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Netop rocker-bandekonflikten mellem de to grupper kommer til at spille en central rolle under retssagen, hvor der efter planen først falder dom i begyndelsen af oktober efter 10 retsdage. Anklagemyndigheden går nemlig efter at få idømt de fire mænd opholdsforbud.

Det betyder, at hvis de findes skyldige, kan retten idømme alle fire forbud mod at opholde sig i Holbæk Kommune samt i Bandidos' klubhuse i hele landet i en årrække efter løsladelse.

For de to, der er tiltalt for voldsepisoden i Nykøbing, kan opholdsforbuddet også komme til at omfatte hele Odsherred Kommune, fremgår det af en tilkendegivelse fra anklagemyndigheden, som avisen har fået aktindsigt i.

Opholdsforbud er dog kun muligt, hvis anklagemyndigheden kan føre bevis for, at de påståede voldshandlinger »havde baggrund i eller var egnet til at fremkalde en konflikt« mellem Bandidos og Vang-gruppen, som det formuleres i anklageskriftet og den såkaldte bandeparagraf i straffeloven.

- Det særlige i denne sag er, at der foruden almindelig bevisførelse for skyldsspørgsmålet, også skal føres bevis for, at volden er sket som led i konflikten. Det vil en del af sagen komme til at handle om, siger anklager Rune Rydik, der ikke på forhånd vil nærmere ind på sagens konkrete beviser.

Hvis retten vurderer, at bandeparagraffen kan bruges i denne sag, åbner det mulighed for forhøje straffen helt op til det dobbelte.

Bandidos-sagen ser i øvrigt ikke ud til at være omfattet af Rigsadvokatens beslutning om at sætte alle retssager, hvor teleoplysninger spiller en rolle, på pause, skriver Nordvestnyt tirsdag.

