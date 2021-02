Se billedserie Politiet i aktion i Apotekerhaven i lørdags. Foto: Presse-fotos.dk Foto: Claus Bjoern Larsen

Overblik: Sådan blev sløret løftet i terrorsagen

Holbæk - 12. februar 2021 kl. 12:32 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Det var anklagemyndigheden i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, som torsdag valgte at løfte en del af sløret for en omfattende politiaktion, som har fundet sted i Holbæk samt to steder i Tyskland.

De nye oplysninger kom i et officielt svar fra statsadvokaturen i Dessau-Rosslau til regionalavisen Volksstimme, som har base i Magdeburg.

På avisens forespørgsel oplyste statsadvokaten, at der lørdag den 6. februar blev udstedt en arrestordre mod tre mænd af syrisk afstamning.

Det drejer sig om tre mænd på 33, 36 og 40 år.

To af dem er anholdt i Danmark - sandsynligvis i forbindelse med Midt- og Vestsjællands Politis aktioner i Holbæk lørdag og søndag.

Den tredje mand er anholdt i delstaten Hessen i Tyskland, fremgik det af den skriftlige meddelelse til Volksstimme, som valgte at dele sine oplysninger med Nordvestnyt og sn.dk.

Torsdag eftermiddag blev de nye oplysninger fulgt op af blandt andre det store tyske medie Der Spiegel.

Det billede, der nu tegner sig, viser, at det var et polsk firma, som førte tysk politi på sporet af tre mænd, som mistænkes for at have forberedt en terroraktion.

Det polske firma modtog nogle usædvanlige bestillinger på kemikalier, som skulle leveres til en adresse i byen Dessau.

Firmaet valgte derfor at give politiet besked, skriver Volksstimme.

Flag for Islamisk Stat Ved ransagningen fandt politiet ingen personer, men en række remedier, som kan bruges til fremstilling af sprængstoffer. Det skulle blandt andet dreje sig om 10 kilo krudt og nogle tændsnore, som kan bruges til at antænde en sprængladning.

Ifølge Der Spiegel fandt politiet også et hjemmelavet flag for terror-organisationen Islamisk Stat.

Kilder har oplyst til både Volksstimme og Der Spiegel, at det skulle være tre brødre, som er de hovedmistænkte i sagen.

Bestilte fem kilo svovl Den ene af brødrene er bosiddende i Danmark, og det skulle være ham, som bestilte kemikalier hos det polske firma, men til levering i Dessau.

På indkøbslisten stod ifølge Der Spiegel blandt andet fem kilo aluminiumpulver og fem kilo svovl.

Hvis det holder stik, at kemikalierne er bestilt af en mand, som bor i Danmark, er det mest sandsynlige forløb, at nogen er kørt fra Tyskland til Holbæk med kemikalierne.

Og ifølge statsadvokaturen i Dessau blev det altså fulgt op af dansk politi, som både anholdt to af de tre hovedmistænkte og beslaglagde de kemikalier, som kunne bruges til sprængstoffremstilling.

Dette billede understøttes af, at politiet i weekendens aktioner i Holbæk fik assistance af såvel folk fra Forsvarets rydningstjeneste som kemikalie-eksperter fra Beredskabsstyrelsen.

PET bekræfter Efter at de nye oplysninger kom frem i dansk og tysk presse torsdag eftermiddag valgte PET så kort efter at udsende en kortfattet pressemeddelelse, hvor man bekræftede, at weekendens politiaktioner i Holbæk indgår i en stor dansk-tysk efterforskning af en mulig terrorsag.

Som omtalt i en anden artikel har dansk politi ikke kun anholdt de to af de tre mænd, som tysk politi havde i søgelyset, men yderligere en lang række personer, som er varetægtsfængslede ved grundlovsforhør i Roskilde og Holbæk.

Håndjern og bælte Alle retsmøder er holdt for dobbelt lukkede døre. Men Nordvestnyt fik et lille indblik i, hvor alvorligt sagen tages af myndighederne, da avisen onsdag var med til de første minutter af et grundlovsforhør.

Inden dørene blev lukket og pressen vist ud, blev de to sigtede ført ind i retssalen.

Da de kom ind, havde manden hænderne i håndjern på ryggen, mens kvinden bar et såkaldt transportbælte, hvor hendes hænder var spændt fast til kroppen.

