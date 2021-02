Politiets kriminalteknikere havde travlt forrige weekend, da man som led i efterforskningen af en mulig terrorcelle med tråde til Holbæk blandt andet ransagede flere boliger her i Apotekerhaven. Foto: Presse-fotos.dk

Overblik: Flere søskende og familiemedlemmer er sigtet i terrorsagen

Holbæk - 16. februar 2021

14 personer er fængslet i sagen om mulig forberedelse af en eller flere terroraktioner i Danmark eller Tyskland, som Midt- og Vestsjællands Politi i øjeblikket efterforsker i samarbejde med blandt andet Politiets Efterretningstjeneste (PET) og tysk politi.

Blandt de 14 er flere søskendepar og andre personer med relationer til hinanden.

Som det har været beskrevet de seneste dage kan de 13 varetægtsfængslede personer i den danske del af sagen - der sidder også en 40-årig mand fængslet i Tyskland - inddeles i to grupper.

Sn.dk og dagbladet Nordvestnyt giver her overblik over, hvad vi på nuværende tidspunkt ved om de sigtede og deres indbyrdes relationer.

13 sigtet for terrorisme Den ene gruppe består af syv personer fordelt på fire mænd og tre kvinder. De blev alle anholdt lørdag den 6. februar i tidsrummet mellem klokken 18.38 og 19.17.

Vi ved ikke med sikkerhed, hvor de blev anholdt, men flere af dem er med stor sandsynlighed blevet arresteret i forbindelse med de omfattende politiaktioner, som blandt andet fandt sted på flere adresser i Holbæk, herunder i Apotekerhaven.

De syv personer ser ud til at være sagens hovedsigtede. Politiet holder stadig den præcise sigtelse mod dem hemmelig, men på et pressemøde i fredags oplyste PET og Midt- og Vestsjællands Politi, at de syv mænd og kvinder er sigtet efter straffelovens paragraf 114 stk. 1 - terrorparagraffen.

De er sigtet for at have anskaffet sig ingredienser og komponenter til fremstilling af sprængstof samt pumpguns og en jagtriffel med kikkertsigte. Alt sammen ting, som politiet mistænker skulle bruges til at udføre en eller flere terrorhandlinger.

Ved ransagningerne er der ifølge PET også fundet et flag for Islamisk Stat, der betragtes som en terrororganisation. Det viser, ifølge PET, at motivationen bag en mulig terrorhandling kan være funderet i militant islamisme.

De syv er foreløbigt varetægtsfængslet frem til tirsdag den 2. marts.

Svensk borger anholdt Både dansk politi og retterne i Holbæk og Roskilde, hvor der har været holdt retsmøder i sagen, er meget tilbageholdende med at give information.

Nordvestnyts research viser dog, at der blandt de syv terror-sigtede er en 45-årig mand med svensk statsborgerskab og adresse i Malmø. Ifølge TV 2 har manden syrisk baggrund.

Den svenske avis Sydsvenskan skrev i fredags på sin hjemmeside, at også en 37-årig kvinde, der skal have mindst ét barn med den 45-årige mand, er blandt de syv anholdte.

Ifølge Sydsvenskan ransagede svensk politi i sidste uge lejligheden i Malmø efter anmodning fra PET i Danmark, og den svenske avis skriver, at der i den forbindelse blev fundet en koran med et fremhævet citat om hævn over de vantro.

Fundet er ikke bekræftet af myndighederne, men ifølge Sydsvenskan viser offentlige dokumenter, at beslaglagte genstande fra ransagningen skal udleveres til Danmark.

Nordvestnyt var onsdag i sidste uge til stede ved den åbne del af et retsmøde ved Retten i Holbæk, hvor den 45-årige mand blev varetægtsfængslet. Ved samme retsmøde blev også en kvinde fremstillet og ligeledes fængslet, men det har ikke været muligt for at avisen at afklare, om den fremstillede kvinde er identisk med den omtalte 37-årige kvinde.

TV 2 skrev forleden, at der blandt de syv hovedsigtede desuden er en mand og kvinde, som danner par og har børn.

Tre brødre terror-sigtet Det står også klart, at der blandt de syv sigtede er tre brødre, som ifølge oplysninger fra de tyske myndigheder mistænkes for at have centrale roller i sagen.

I sidste uge kom det via blandt andet det regionale medie Volksstimme samt Der Spiegel frem, at tysk politi kom på sporet af den mulige terrorplanlægning, da en 33-årig mand med adresse i Holbæk hos et polsk firma i januar bestilte svovl og aluminiumspulver - kemikalier, der kan anvendes i en bombe - til levering på sin 36-årige brors adresse i byen Dessau omtrent 125 kilometer sydvest for Berlin.

De tyske myndigheder fandt hverken kemikalier eller den 36-årige, da man ransagede adressen i Dessau. Men ifølge tyske medier er den 36-årige mand blandt de fængslede i syv-mandsgruppen i Danmark.

Den 40-årige mand, der blev anholdt i Tyskland i nærheden af Frankfurt, skal være storebror til de to fængslede på 33 og 36 år.

Dansk politi har ikke villet svare konkret på, om kemikalierne fra det polske firma er fundet i Danmark, men det er bekræftet, at man har fundet ingredienser og komponenter til en bombe.

I fredags sagde politidirektør Lene Sørensen, Midt- og Vestsjællands Politi, på et pressemøde, at det endnu er for tidligt at afgøre, om der kan blive tale om udlevering af sigtede mellem Danmark og Tyskland.

Brødrene skulle i lighed med den 45-årige mand have syrisk baggrund, men de danske myndigheder har afvist at kommentere på de sigtedes baggrund.

Seks andre sigtede Foruden de syv, som PET og Midt- og Vestsjællands Politi i fredags bekræftede er sigtet for at planlægge og medvirke til at planlægge terrorangreb, er en gruppe på seks andre personer også sigtet og fængslet i sagen - foreløbigt til tirsdag i næste uge.

Også den konkrete sigtelse mod dem holdes hemmelig, og politiet har ikke villet sige, om de seks også er sigtet efter terrorparagraffen eller om der er andre bestemmelser i spil for deres vedkommende. Politiet har kun villet sige, at de har »tilknytning til sagen«.

De seks - fire mænd og to kvinder - blev alle anholdt i »anden bølge« af anholdelsesaktionerne. Det skete natten til mandag den 8. februar mellem klokken 02 og 3.45.

Heller ikke her ved vi, hvor anholdelserne fandt sted. Ifølge Nordvestnyts oplysninger er én af de seks fængslede identisk med en mand bosiddende på en adresse i Gentofte, som politiet stormede allerede natten til søndag den 7. februar.

TV 2 kunne forleden fortælle, at politiet ved den aktion i første omgang trængte ind i en forkert lejlighed.

Endnu en søskendeflok Ligesom i gruppen med de syv terrorsigtede skal der også i seks-personers-gruppen være flere søskende.

Ifølge TV 2 er også en bror og en søster til den førnævnte mand blandt de seks varetægtsfængslede. De skal alle tre være kommet til Danmark som flygtninge fra Syrien i midten af 2010'erne.

Kvinden skal ifølge TV 2 være i begyndelsen af 40'erne og have børn, mens de to brødre er henholdsvis i midten af 20'erne og begyndelsen af 30'erne.

