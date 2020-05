Over 1000 tilmeldinger til orlov

Mange forældre i Holbæk Kommune har taget imod tilbuddet om at passe deres børn hjemme i en periode og slippe for betaling til dagplejen, daginstitutionen eller skolefritidsordningen.

Tal fra Holbæk Kommune viser, at der p.t. er 564 børn, som er blevet tilmeldt orlov fra et dagtilbud. 507 børn holder en pause fra skolefritidsordningen på en af kommunens fire folkeskoler.

Orlovsordningen i Holbæk Kommune, som er godkendt politisk, gør det muligt for forældrene at tilmelde deres børn i flere perioder af minimum 14 dage. Især på dagtilbudsområdet har flere tilmeldt børnene ad to eller flere omgange, så antallet er børn, der rent faktisk er omfattet af orlovsordningen er noget lavere. Præcist hvor mange børn det handler om, ved kommunen ikke, da tilmeldingerne ikke er registreret på cpr-nummer i den »centrale« registrering, inden de sendes ud til behandling og journalisering i områderne, oplyser Christian de la Porte Simonsen, som er fagchef i afdelingen Læring og trivsel i Holbæk Kommune.

Orlovsordningen er gældende fra 23. april til og med 30. juni. På nuværende tidspunkt er der søgt om orlov for hele perioden for 121 småbørn og 214 skolebørn.

Gennemsnitligt er de mindste børn i dagtilbuddene tilmeldt orlov i 33 dage, mens gennemsnittet er 47 dage i skolefritidsordningerne. Gennemsnitstallet for dagtilbud er dog formentlig højere, da en del, som nævnt tidligere, har tilmeldt af to eller flere omgange.

Tidsfrist forlænget

På dagtilbudsområdet var det besluttet, at fristen for tilmelding til orlov var senest den 15. maj. Onsdag godkendte Holbæk Kommunalbestyrelse dog, at fristen for tilmelding af børn til orlov i kommunens daginstitutioner og dagpleje forlænges, så tilmeldingen skal være modtaget senest den 15. juni. Samme dag er der tilmeldingsfrist for orlov fra skolefritidsordningerne.