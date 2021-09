Se billedserie Poul Erik Frandsen (t.v.) er ny formand og svigersøn af Otto Nielsen, som i 1980 var med til at starte kræmmermarkedet. Her ses han sammen med tidligere formand Alex Christensen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Otto Boghandlers svigersøn står i spidsen for marked

Holbæk - 14. september 2021 kl. 18:41 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Indfødte mørkøvborgere vil kunne huske Otto (Boghandler) Nielsen og Villy (Kromand) Hansen. De var vigtige personer i landsbyen tilbage i 1970'erne og 80'erne. Og det var dem, der i 1980 tog initiativ til det første kræmmermarked i byen.

Siden er Mørkøv i allerhøjeste grad kommet på landkortet. For det lille marked, der havde sin spæde start dengang, er blevet til et af landets største kræmmermarkeder med ca. 100.000 besøgende på en weekend og mere end 300 kræmmerboder.

I år fejres Mørkøv Kræmmermarked 40-års jubilæum. Det sker et år for sent på grund af coronarestriktionerne.

Formand for markedet og Mørkøv Borgerforening er Poul Erik Frandsen, som er svigersøn til nu afdøde Otto Nielsen. Og Otto Nielsens datter Bente Bjørnbæk Frandsen, som er gift med Poul Erik, er kasserer.

Det betyder, at der bliver talt meget om markedet henover spisebordet.

Og de har begge fulgt markedet i alle årene og kan huske den spæde start i 1980.

- Dengang hed det Mørkøv Heste og Kræmmermarked, fordi der også var heste med. Der blev desuden holdt et lotteri, hvor præmien var en pony. Et år hentede vinderen aldrig ponyen, så den kom hjem til os at gå, fortæller Poul Erik Frandsen.

I dag er der ikke heste med, for der er kommet bekendtgørelser om hold af dyr til, som ville gøre det yderst besværligt.

Fra suppleant til formand Poul Erik blev valgt som formand for knap to år siden og glæder sig til weekenden 24.-26. september, hvor det går løs. Men han er også bevidst om, at det er en meget stor opgave at stå i spidsen for så gigantisk et marked.

Egentlig var det ikke hans hensigt at blive formand, men da der en overgang var stor udskiftning på formandsposten, måtte han gå fra at være suppleant til at påtage sig formandsposten.

Alex Christensen, der var formand i en årrække, giver dog gerne en hånd med.

At markedet måtte aflyses sidste år, og at der stadig var restriktioner i hele foråret, har givet usikkerhed om årets marked.

- Det har været en hård tid. Længe vidste vi ikke, om vi kunne holde markedet. Men vi er glade for, at det nu kan lade sig gøre uden restriktioner, siger Poul Erik Frandsen.

Frivillige kræfter Markedet bliver afviklet udelukkende med frivillige kræfter og dem skal der være ca. 400 af, for at det hele fungerer.

- De fleste kommer fra lokale foreninger, som de tjener penge til ved at hjælpe på markedet. Det har i alle årene været markedets formål at skaffe penge til foreningerne. Men vi kan mærke, at det bliver sværere at få frivilige til at stille op, fortæller Poul Erik Frandsen.

Tidligere formand Alex Christensen har et bud på, hvorfor.

- Der er flyttet mange yngre familier til byen og de har ikke samme tradition for at deltage i foreningslivet og for at være frivillige. Men hvis man gerne vil have, at et marked som vores fortsætter, må man også yde en indsats. Vi skal have råbt de unge op, for det arrangerer ikke sig selv, siger Alex Christensen.

Kræmmere har det vist sig ikke at være svært at få til at komme til årets marked.

- Vi var lidt usikre på, om vi kunne finde kræmmere til alle stande. Mange har på grund af nedlukningen været nødt til at finde en anden levevej. Men heldigvis har vi nu fyldt op i alle stande og dem, der melder sig til nu, kommer på venteliste, siger Poul Erik Frandsen.

For borgerne i Mørkøv er det store marked årets højdepunkt.

- Det er blevet det sted, hvor man mødes med hele familien og hygger sig. Og det er vi glade for. Men vi har også brug for, at de tager nogle timer som frivillige. Det er det, der får det hele til at løbe rundt, siger Alex Christensen.