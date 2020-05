Otte takeaway-retter i en pose

Restaurant Vestersøen giver folk mulighed for takeaway-mad fra hele det righoldige menukort. De fleste vælger tilbudsmenuen med otte retter. Maden leveres i en sort pose, der langes ud af lugen fra restauranten på Slotsvolden 7.

- Det er meget populært. Det er kinesiske varme retter, lækkert og billigt. Og i denne coronatid skal mange tænke ekstra meget på økonomien, siger Thomas Cheng, som har holdt restauranten lukket siden den 12. marts, men åbnede den 17. april for takeaway.

- Vi har forberedt os godt, og det går rigtig udmærket. Folk skal gerne bestille i god tid, og vi tildeler dem så en rækkefølge for afhgentning, så vi sikrer os, at der ikke kommer for mange på én gang, siger Thomas Cheng.