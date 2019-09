Jyderup Fængsel har fået påbud på otte områder, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der kan være kritiske problemer i forhold til patientsikkerheden. Det handler blandt andet om håndtering af de indsattes medicin og journalføring. Foto: Fotograf Per Jensen

Otte påbud til Jyderup Fængsel

Holbæk - 11. september 2019

Opbevaring af medicin i strid med reglerne, mangelfulde instrukser omkring håndtering og udlevering af medicin til de indsatte, manglende overblik over de enkelte indsattes sygdomme og utilstrækkelig udredning af nytilkomne fangers mulige fysiske og psykiske sygdomme.

Det er blot nogle af de kritikpunkter, der nævnes i en tilsynsrapport om forholdene i Jyderup Fængsel, som er udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed, der er den overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed i Danmark.

Rapporten handler således om de sundhedsfaglige forhold i Jyderup Fængsel, som både huser indsatte til afsoning samt varetægtsfængslede arrestanter.

DR fortæller onsdag, at styrelsen på baggrund af kontrolbesøget i fængslet rettet alvorlig kritik af forholdene på i alt otte punkter og samtidig givet Jyderup Fængsel og hermed Kriminalforsorgen påbud om at rette op på problemerne.

Nordvestnyt har set tilsynsrapporten, hvoraf det fremgår, at styrelsen vurderer, at de kritisable forhold »samlet set udgør kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden«.

Kontrolbesøget i Jyderup Fængsel fandt sted i maj, og fængslet var ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed udvalgt ved en tilfældig stikprøve.

Under besøget kunne styrelsen blandt andet konstatere, at Jyderup Fængsel i strid med reglerne opbevarer medicin til de indsatte i et fælles medicindepot.

Samtidig var det meste af medicinen i depotet indkøbt til stedet og ikke til den enkelte indsatte patient, og det er Styrelsen for Patientsikkerheds opfattelse, at fængsler og arresthuse ikke må håndtere medicin på den måde.

Kriminalforsorgen skriver onsdag i en pressemeddelelse, at man nu har ændret praksis ikke blot på det punkt, men også arbejder med at efterleve alle de påbud, der blev givet i tilsynsrapporten i midten af august.

- Påbuddet rummer alvorlig kritik, og det er ikke noget, vi tager let på. Vi har beklageligvis haft en forkert praksis i forskellige dele af vores sundhedsbetjening. Vi har taget kritikpunkterne til efterretning og har omgående iværksat en række tiltag, der skal rette op på den kritik, som Styrelsen for Patientsikkerhed har rejst, siger Ole Hansen, institutionschef for Jyderup Fængsel, i pressemeddelelsen.

Han tilføjer, at man ikke har været opmærksomme på, at fængslet ikke må opbevare medicin, som det sundhedspersonale kan ordinere til de indsatte. Fremover skal personalet rekvirere medicinen fra et apotek, hver gang de vurderer, at en indsat har brug for medicin.

Samtidig har Jyderup Fængsel fået nye medicinskabe til individuel opbevaring af hver enkelte indsattes medicin.

Overfor DR vurderer Jens Modvig, afdelingsleder i Dignity, der blandt andet arbejder med sundhedstilstand i fængsler internationalt og i Danmark, at de mangelfulde forhold formentligt ikke kun gælder i Jyderup Fængsel.

- Det man fandt i Jyderup, vil man også finde andre steder. Grunden er, at der mangler en overordnet lægefaglig kvalitetssikring af hele systemet, siger Jens Modvig til DR.

Kriminalforsorgen vil da også se på, om der skal strammes op mere bredt.

- Kritikken af Jyderup Fængsel giver anledning til at se på kriminalforsorgens sundhedsbetjening generelt. Overordnet er sundhedsbetjeningen i kriminalforsorgen dog udfordret, fordi det mange steder er vanskeligt at få tilstrækkelig bistand fra læger og sygeplejesker, og fordi reglerne for opbevaring og håndtering af medicin giver særlige udfordringer i fængsler og arrester. Men vi vil naturligvis gerne være sikre på, at alle vores fængsler og arrester lever op til gældende regler og praksis på området, siger Tina Engelbrecht Ising, chef for Koncern Resocialisering i Kriminalforsorgen i pressemeddelelsen.