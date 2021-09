Ejerne af blandt andet forretningsejendommene her i Ahlgade slipper af med dækningsafgiften næste år. Men personskat og grundskyld ændres der næppe ved. Foto: Morten D. Christensen

Otte millioner som signal til erhvervslivet

Holbæk - 01. september 2021 kl. 20:50 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Fra nytår forsvinder dækningsafgiften i Holbæk Kommune. Ejerne af en række erhvervsejendomme slipper dermed for at betale denne særlige ejendomsskat.

Da Holbæk Kommunalbestyrelse onsdag aften diskuterede afgiften - og næste års budget - noterede Michael Suhr (K), at nogle har kaldt det symbolpolitik.

Ret mange penge er det heller ikke: Det handler om 8 millioner ud af et budget på 5000 millioner - i daglig tale: 5 milliarder.

- Men det er et vigtigt signal. Det er et signal til vores omgivelser om, at her i Holbæk er der gode vilkår for erhvervslivet, sagde Michael Suhr og føjede til, at han i øvrigt stadig arbejder for at fjerne den forhøjelse af personskatten, som blev en realitet i 2017.

Investering i fremtiden Venstres Camilla Hove Lund var også glad for afskaffelsen af dækningsafgiften:

- Vi skal stå vagt om virksomhederne i kommunen. De penge, de selv kan beholde, kan de investere - dét sikrer, at vi også i fremtiden har råd til den velfærd, vi gerne vil have, sagde hun.

Karen Thestrup Clausen (EL) mente på sin side, at det var dumt at give afkald på en indtægtskilde, når man ikke kan være sikker på de fremtidige udgifter. Byggepriserne stiger, og det kan betyde, at mange af de ting, kommunen gerne vil have lavet, bliver dyrere end forventet, påpegede hun.

Det rigtige at gøre Steen Klink (DF) slog fast, at personskatten ligger fint, hvor den ligger, og både han og Emrah Tuncer (R) var tilfredse med afskaffelsen af dækningsafgiften.

- Når vi har råd, er det det rigtige at gøre, sagde Emrah Tuncer.

Afstår fra gyldne løfter Ved førstebehandlingen af budgetforslaget var politikerne også omkring anlægsbudgettet, men her var enigheden fuldstændig: De otte partier har allerede indgået en aftale om, hvordan det skal se ud - som omtalt i avisen forleden.

Helt naturligt omtalte partierne hver især de elementer, de var særligt glade for. Og det vil de formentlig gentage, når der i aften, torsdag, er borgermøde om budgettet i Rotationen i Holbæk.

Men fakta er altså, at partierne på dette område har givet afkald på muligheden for hver især at komme med gyldne løfter i valgkampen. De foretrak et bredt forlig og et solidt afsæt for den næste kommunalbestyrelse.