Se billedserie Rektor Katrine Juul hejser flaget. Fra venstre er det Mads Hadberg, Marinus Hurni Christensen, Benjamin la Cour Rasmussen, Amalie Nautrup Hansen, Andreas Larsen og Mikkel Ibsgaard Pedersen. Foto: Per Christensen

Otte hvide huer og en ølbong

Holbæk - 22. juni 2020 kl. 10:49 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forældre, pårørende og venner havde hver deres private »ø« i Sydsalen på Slotshaven Gymnasium, da Holbæk-gymnasiet mandag morgen barslede med dette års første studenter.

For med otte studenter, som alle være færdige klokken 9, og en corona-pandemi oveni var det nødvendigt at tænke lidt ekstra over logistikken, da de første studenter skulle fejres.

Men fejret blev de med både champagne og et enkelt sted også øl.

Øllen gik til Andreas Larsen, som satte punktum for sin hhx-eksamen med et 4-tal. Karakteren var afgørende for den »afregning«, som vennen Matthias Sørensen havde forberedt. Han stod klar med en ølbong, hvor yderkarakterer - top eller bund - kunne udløse op til fire øl. Med sit nydelige 4-tal slap Andreas dog med at suge en enkelt påskebryg ned, og det udførte han med sikker rutine.

Andreas Larsens fremtidsplaner lyder på et sabbatår, hvor han skal ud at rejse. Så som mange andre håber han, at coronapandemien hurtigt lægger sig, så han kan erobre hele verden.

Årets første kuld bestod af syv hhx'ere, mens Marinus Hurni Christensen var ene om at repræsentere htx - den tekniske version af Slotshavens hvide huer.

Efter at have hilst på forældre og venner inde i Sydsalen gik de fleste af de nybagte studenter sammen med rektor Katrine Juul ud til flagstangen, hvor Dannebrog blev hejst, mens pårørende og venner tog billeder af ceremonien. Dagens nye hhx'ere var Mikkel Ibsgaard Pedersen, Amalie Nautrup Hansen, Andreas Larsen, Aya Saabye Jensen, Benjamin la Cour Rasmussen, Christian Bruun Woxholt og Mads Hadberg.