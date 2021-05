Med store maskiner i gang er det vigtigt med maskinførere, der ved, hvad de laver, så de ikke kommer til at gøre skade på banerne. Foto: OK Nygaard

Otte boldbaner er klar

Græsplænerne på fodboldstadion i Holbæk Sportsby har fået græspleje - for første gang siden de blev taget i brug.

Det er i år anlægsgartnerfirmaet OK Nygaard, som har fået til opgave at pleje arealerne.

- Det er altid sjovt at få lov til at arbejde med græsplæner, der i den grad skal stå snorlige, grønne og tætte. Græs er ikke bare græs, siger Jens Dynglykke fra firmaet.

Han oplyser, at der i Holbæk Sportsby laves både vertikalskæring, topdressering, overslæbning med slæbenet, dybdeluftning for at sikre luft til rødderne samt gødskning af jorden og til sidst eftersåning.