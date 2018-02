Mørkøv havde tidligere flere kontantautomater, men Nordea lukkede som det sidste pengeinstitut sin automat i december 2009 efter, at filialen havde været nedlagt i en periode. Siden har der ikke været kontantautomat i byen. Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

Send til din ven. X Artiklen: Otte år uden pengeautomat: By i aktion for at få en ny Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Otte år uden pengeautomat: By i aktion for at få en ny

Holbæk - 20. februar 2018 kl. 18:13 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke så ligetil at bo i Mørkøv og de omkringliggende mindre byer, når man står og mangler kontanter.

Læs også: Svinninge får pengeautomaten tilbage

Ikke siden december 2009 har Mørkøv haft en kontant- automat, og mørkøverne har i stedet været henvist til enten de lokale butikkers velvilje til at »hæve over« beløb ved køb, eller til at køre til Jyderup, Holbæk eller Svinninge for at stikke kontokortet i en kontantautomat.

Men det skal være slut nu, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby er gået i aktion og har kontaktet Sparekassen Sjælland-Fyn, hvis nærmeste filial er i Jyderup, for at få det lokale pengeinstitut til at etablere en kontantautomat i Mørkøv.

Sideløbende har lokalforum iværksat en undersøgelse på internettet, hvor de lokale borgere opfordres til at svare på nogle spørgsmål om, hvordan og hvor ofte de kunne tænke sig at bruge en kontantautomat i Mørkøv, hvis de fik muligheden.

- Det har længe været et ønske blandt mange mennesker, at Mørkøv igen kunne få en kontantautomat, hvor man kan hæve og indbetale penge. Vi har en by i udvikling, hvor der er nye butikker på vej, for eksempel Netto, og forhåbentligt flere nye byggegrunde. Derfor synes vi også, at borgerne i Mørkøv og omegn skal have bedre muligheder for at hæve og indsætte kontanter, siger Henrik Lehmann, formand for Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby, til Nordvestnyt.

I første omgang har man sendt en ansøgning til Sparekassen Sjælland-Fyns filial i Jyderup om at få sat en pengeautomat op i byen.

I sidste ende er det dog sparekassens direktion i Holbæk, der træffer beslutningen, så ansøgningen er sendt videre dertil, oplyser filialdirektør Jens Varling.

Avisen har ikke kunnet få oplyst, hvornår den sag afgøres.

Men Henrik Lehmann og lokalforum håber, at deres undersøgelse blandt folk i Mørkøv og omegn kan være med til at påvirke beslutningen om en kontantautomat i positiv retning.

- Indtil videre (mandag eftermiddag, red.) har 280 mennesker svaret på spørgsmålene, og langt de fleste ønsker at få en kontantautomat til Mørkøv. Det ser vi som en stor opbakning til ønsket, siger Henrik Lehmann, der ikke selv er i tvivl om, at det vil gøre hverdagen lettere.

- Det vil betyde meget for Mørkøv. Som det er i dag skal jeg køre til Jyderup, Svinninge eller Holbæk, hvis jeg for eksempel bare skal hæve en 50'er, som børnene skal have med til fødselsdagsfest, konstaterer han.

Svinninge var indtil 2016 i samme situation som Mørkøv, men her fik en stor lokal indsats overbevist Sparekassen Sjælland-Fyn om at genåbne en kontantautomat i byen, skriver Nordvestnyt tirsdag.