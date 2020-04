Ostemand med ny butik og nyt navn

- Jeg vil gerne sætte mit præg på ostebranchen. Vil gerne, at den styrkes, og jeg har lyst til at være med, hvor tingene sker, sådan siger Martin Vorsø, 34 år og indehaver af Gendarmer Ostedelikatesse i Gendarmer­gården i Smedelundsgade i Holbæk.

Inden længe skifter butikken navn til »Holbæk Ost & Tapas«. Det nuværende navn bliver muligvis bevaret som undertitel. Inden skal Martin Vorsø lige have kørt den ny ostebutik i Espergærde ind. Han skal også lige have klaret et kampvalg om en bestyrelsespost i Oste­handler­foreningens indkøbscentral.

- Jeg stiller op til den post, fordi jeg har en del idéer, jeg gerne vil være med til at gennemføre for branchen, siger han.

Martin Vorsøe, som åbnede Gendarmer Ostedelikatesse for fire år siden, har både energien, drivet og lysten til at tage flere opgaver på sig. Han er i forvejen formand for Ostehandlerforeningen for Danmark. En post, han har haft i et år.