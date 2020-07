Orøsag: Obduktion skal endeligt afklare dødsårsag

Efter et første ligsyn på stedet og kriminaltekniske undersøgelser ser det ikke ud til, at en død kvinde på Kratvej i Gamløse på Orø har været ude for en forbrydelse. Men det bliver først endeligt afklaret efter en opduktion i den kommende uge, oplyser vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard, Midt- og Vestsjællands Politi.