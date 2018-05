Den store redningsbåd, der med udgangspunkt i Orø dækker helt ind i Holbæk Havn, kan blive flyttet. Det skal beredskabskommissionens medlemmer, blandt andre borgmester Christina K. Hansen (tv.) og Morten Bjørn Nielsen (nr. to fra højre) være med til at beslutte.Privatfoto

Orøs redningsbåd i spil i spareplan

Holbæk - 24. maj 2018 kl. 09:51 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er kun få måneder siden, at Holbæk Kommunes to medlemmer af beredskabskommissionen - den politiske ledelse i Vestsjællands Brandvæsen - fik en demonstrationstur på vandet med brandvæsnets kraftfulde redningsmotorbåd hjemmehørende på Orø.

Fredag skal de to, borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) og kommunalbestyrelsesmedlem Morten Bjørn Nielsen (V), igen forholde sig til Orøs redningsbåd.

Det sker, når de sammen med de øvrige medlemmer af beredskabskommissionen, skal behandle en lang række forslag om de kommende fire års sammensætning af beredskabet i de fem kommuner i Vestsjællands Brandvæsen, Holbæk, Odsherred, Kalundborg, Sorø og Lejre. Det er den såkaldt »riskobaserede dimensionering«.

Ved samme lejlighed skal beredskabskommissionen finde besparelser i omegnen af to millioner kroner, der skal kompensere for en del af underskuddet i det fælleskommunale beredskab, der i 2017 løb op i 2,5 millioner kroner.

Redningsbåden, der med udgangspunkt i Orø dækker noget af den sydlige del af Isefjord samt Holbæk Fjord og havn, indgår i flere af de godt 20 analyser, som Vestsjællands Brandvæsens egne fagfolk har lavet for dels at vurdere, hvordan beredskabet skrues bedst muligt sammen i hele området, og dels for at finde besparelsesmuligheder.

I den forbindelse lægger beredskabsdirektør Helle Søeberg i sin indstilling forud for mødet i beredskabskommissionen op til, at politikerne skal beslutte, om Vestsjællands Brandvæsen også i fremtiden skal kunne udføre redningsopgaver på fjord og hav, som egentligt er en statslig opgave.

Det kommunale beredskab er ifølge loven alene forpligtet til at yde redning på søer samt i havne og vandløb, og ifølge en af analyserne har 80 procent af brandvæsnets redningsopgaver på vand i de seneste fire år været på fjord og hav - altså statens ansvarsområde.

Direktøren kommer i sin indstilling ikke med nogen anbefaling, men gør det dog klart, at hvis kommissionen ønsker, at Vestsjællands Brandvæsen også i fremtiden skal kunne bistå med redningsindsatser på fjord og hav, så skal der flyttes én af de store motoredningsbåde fra enten Orø eller Kalundborg til Gørlev.

Den bagvedliggende analyse anbefaler dog, at man flytter den ene af Kalundborgs to motorbåde til Gørlev, mens Orø bevarer den nuværende.

Alligevel er motorredningsbåden på Orø i spil, fordi hele øens beredskab som konsekvens af et af de øvrige spareforslag står til at skulle nednormere sit nuværende brand- og redningsberedskab til et såkaldt ø-beredskab på linje med områdets øvrige øer, Sejerø, Nekselø og Reersø.

Nordvestnyt har flere gange tidligere omtalt planerne, der er blevet mødt med udbredt modstand på Orø blandt andet fordi, øens lokale brandfolk i fremtiden ikke vil have mulighed for at gå ind i en brændende bygning med røgdykkerudstyr.

I stedet skal man, hvis forslaget vedtages, kun lave udvendig slukning og i stedet vente på assistance fra Kirke Hyllinge på fastlandet.

Beredskabsdirektør Helle Søeberg indstiller til beredskabskommissionen, at Orø fremover får ø-beredskab uden båd, hvorved der kan spares omkring 576.000 kroner årligt.

Hun understreger dog, at beslutningen om båden også hænger sammen med den føromtalte beslutning om redningsopgaver på vand.

Hvis Orø får ø-beredskab, men beholder redningsbåden, vil den årlige besparelse være cirka 80.000 kroner mindre end uden båden, skriver dagbladet Nordvestnyt.

