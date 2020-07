Foreningen Genskab vil nedbringe mængden af haveaffald, der sejles bort fra Orø til et absolut minimum. Foreningen har fået tilsagn om et lån fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Arkivfoto.

Orøs haveaffald skal blive på øen

Foreningen Genskab vil nedbringe mængden af haveaffald, der sejles bort fra Orø til et absolut minimum. Det skal ske ved gradvist at reducere mængden gennem flere initiativer og samarbejder.

Som led i bevillingen af midler til grøn omstilling og bæredygtig udvikling er det besluttet at give tilsagn om et lån på 75.000 kroner til projektet fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje.

Bare en lille remse fra listen over bevillingerne for at give indtryk af mangfoldigheden: Et dansk videncenter for tang. En grøn landsbykøbmand. Grøn demokratisk erhvervsudvikling i landdistrikterne. Æble- og cider­produktion på Avernakø samt udvikling af sund og bæredygtig biavl på Anholt.