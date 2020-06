Orøs flig af Sydamerika

Nørrestænge på Orø bød på en flig af Sydamerika i weekenden. På Orø Strand Camping blev der givet smagsprøver på Haku-festivalen, der skulle have været holdt i Holbæk denne sommer, men som så meget andet blev ramt af corona-aflysning. Festivalen i Østre Anlæg i Holbæk er udskudt til sidste weekend i august 2021, men ved Nørrestænge fik en halv snes deltagere en fornemmelse af, hvad der er i vente. De blev budt på blandt andet yoga, kakao-ceremoni, mad, musik, løbetur, stilletid, en badetur i fjorden og et besøg i sauna. Altsammen ud fra de gældende corona-regler, forstås.

Haku er et ord på sproget quechua. Det betyder noget i retning af »Lad os gå i gang«. Men det er også en forkortelse for Holbæk Alternativ Kultur Udvikling, og så er banen kridtet op for en række tilbud med inspiration fra Syd- og Latinamerika.