Orø topper liste over iværksætteri

- De danske øer er en solstrålehistorie om, hvordan vi i Danmark er fantastiske til at udnytte de lokale potentialer. Hvad enten det drejer sig om kunsthåndværk, landbrug, tømrervirksomheder m.v. er de danske øboere helt fantastiske til at skabe virksomheder, der kan sætte gang i turisme og vækst i hele Danmark. Det er særligt vigtigt i et år som 2020, så derfor er jeg rigtig glad for at se, at småøerne trods krisetid ikke har mistet modet på at starte nye virksomheder, siger Jens Mølby i en pressemeddelelse.