Orø er perfekt til cykelture med eller uden lokalguide

Turisthuset, der ligger ved færgelejet, hvor Holbæk-Orø færgen lægger til, kan være et godt udgangspunkt for tohjulede oplevelser på Øen.

Man kan leje kvalitetscykler hos Turisthuset. På dem, kan man køre »ud i det blå«, alene, eller man kan leje en af de lokale cykelguider til at vise sig rundt og fortælle om forskellige seværdigheder.

- Jeg kører gerne rundt med turister i et par timer. Så stopper vi fem-seks steder, hvor jeg fortæller om historien, der er knyttet til seværdigheden eller området. Øen har mange historiske steder, som man kan få meget ud af at se og høre om. Men, man kan også tage ud på egen hånd og opleve den skønne natur og se sig omkring, fortæller en af øens guider, Ole Nielsen, der stort set ved alt, hvad der er at vide om Orø og dens historie.