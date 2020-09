Se billedserie Eleverne i 4. klasse på Orø Skole fik fredag overrakt en gave fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe. Foto: Christina Quist

Orø-elever fik gave fra Dronningen

Holbæk - 11. september 2020 kl. 15:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke hver dag, man får en gave fra Dronningen.

Der er eleverne i 4. klasse på Orø Skole udemærket klar over. Derfor var eleverne også både spændte og stolte, da de fredag mødte op på Kanalstræde i Holbæk, hvor de skulle modtage en gave fra netop Hendes Majestæt Dronning Margrethe.

Årsagen til, at eleverne fra Orø skulle have en gave fra regenten, var, at eleverne i foråret malede et maleri til Dronningen i forbindelse med hendes 80 års fødselsdag den 16. april. Og det ville Dronningen altså gerne takke eleverne for.

- Det er sejt, konstaterede Mille Lilleskov, mens hun og hendes klassekammerater ventede på trappen foran administrationsbygningen.

Personen, de ventede på, var ikke Dronningen. Det var borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), som havde fået æren af at være mellemand og overrække gaven til eleverne på vegne af Dronningen.

- Det er ok, at det ikke er Dronningen selv, der kommer. Hvis hun skulle give alle gaver, skulle hun jo rundt mange steder. Og det er meget bedre, det er borgmesteren, der giver os gaven, end vores lærere, lød det fra Samuel Nimb, som kun havde selskab af tre klassekammerater og to voksne, da resten af børnene i den 11 mand store klasse var syge.

Borgmesteren læste et brev fra Dronninge højt for Orø-børnene. Og borgmesteren gav også selv eleverne et par ord med på vejen i forbindelse med gaveoverrækkelsen.

- Jeg vil også gerne sige tak. Jeg bliver meget stolt, når jeg får et brev fra Dronningen, hvor hun roser jer, sagde borgmesteren blandt andet.

Eleverne fik lov til at tage brevet og de to gaver med hjem. Eleverne var enige om, at gaverne først skal åbnes, når de syge klassekammerater er tilbage. Derfor er det uvist, hvad Dronningen har givet Orø-børnene i takkegave.