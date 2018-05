Orø kan beholde sit nuværende beredskab, hvis Holbæk Kommune selv kommer til lommerne. Privatfoto

Orø beholder brandberedskab - hvis Holbæk Kommune betaler

Holbæk - 25. maj 2018 kl. 13:40 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter måneders usikkerhed ser det nu ud til, at Orø kan beholde sit nuværende brand- og redningsberedskab, der ellers var i fare for at blive skåret ned som led i en spareplan for Vestsjællands Brandvæsen.

På et mere end fire timer langt møde i den fælleskommunale beredskabskommission for Vestsjællands Brandvæsen, var der godt nok flertal for at nednormere beredskabet på Orø til et såkaldt ø-beredskab på linje med øer som Sejerø og Nekselø.

Men de to medlemmer fra Holbæk Kommune, borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) og kommunalbestyrelsesmedlem Morten Bjørn Nielsen (V), nægtede at stemme for besparelsen på cirka 575.000 kroner.

I stedet fik de beredskabskommissionens accept af en løsning, hvor Holbæk Kommune med en tilkøbsordning selv betaler for at opretholde det nuværende beredskab på Orø.

Det oplyser borgmester Christina Krzyrosiak Hansen til dagbladet Nordvestnyt og sn.dk fredag eftermiddag.

Dermed opnår Vestsjællands Brandvæsen den ønskede besparelse, samtidig med at Orø blandt andet beholder muligheden for at de lokale brandfolk kan iføre sig røgdykkerudstyr og gå ind i brændende bygninger, uden at skulle vente på assistance fra fastlandet.

- Det har været afgørende for både Morten Bjørn Nielsen og jeg at sikre trygheden på Orø, og det gør vi på den her måde. Men jeg vil godt understrege, at det er Holbæk Kommune og ikke beredskabskommissionen, der redder beredskabet på Orø, siger Christina K. Hansen.

Det er en forudsætning for løsningen, at kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune godkender aftalen om, at kommunen selv betaler de cirka 600.000 kroner årligt for at fastholde det eksisterende beredskab.

På mødet diskuterede bereskabskommissionen også placering af blandt andet motorredningsbåde - herunder båden på Orø - men man nåede ikke frem til en beslutning.

