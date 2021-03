Se billedserie Holbæk Orienteringsklub har fået 25.000 kroner fra en pulje, og det betyder, at klubben nu vil starte hold op for børn i alderen fire til otte år. Foto: Bjark Christensen

Orienteringsløb i børnehøjde

Holbæk - 28. marts 2021 kl. 15:11 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

25.000 kroner fra DIF og DGI's foreningspulje betyder, at Holbæk Orienteringsklub nu kan starte et hold op for fire- til otte-årige drenge og piger.

De fleste har måske den opfattelse, at orienteringsløb handler om at løbe alene rundt i en skov og finde nogle poster.

Sådan er det også for de voksne, men for de mindre børn handler det meget mere om det sociale aspekt, fortæller Bjark Christensen, der er træner i Holbæk Orienteringsklub.

- Vi bruger meget tid på at give børnene en »naturtilvænning«. Det vil sige, at vi lærer dem, hvordan man færdes i skoven og finder rundt i den, fortæller han.

Når det handler om børn, bruger klubben også meget tid på at lege orienteringsløb ind i dem.

- Mange af de ting, som de skal lære, leger vi ind i dem. Og i takt med at de bliver ældre, får de så lov til at prøve nogle mere konkurrenceprægede ting, forklarer Bjark Christensen.

En af de mere populære øvelser hos børnene er således, når de skal løbe rundt på et afgrænset område.

Det foregår med sensorer, som sættes op i skoven og registrerer børnenes tid. På den måde kan ruten gennemføres flere gange, så tiden kan forbedres.

- Vi lærer så børnene, at det ikke handler om at slå de andres tid, men om at gøre deres egen tid bedre, fortæller Bjark Christensen.

Løber i to lokale skove Både børn og voksne løber i Knudskoven og Munkholmskoven.

- Vi plejer at skiftes til at løbe i de to skove, forklarer Bjark Christensen.

Det nye børnehold har sin første træningsdag efter påske. Nærmere bestemt tirsdag den 6. april.

- Astrid og Karla, der er fra vores ungdomshold, vil sammen med et par voksne tage sig af de fremmødte børn. Det er dog nødvendigt at tilmelde sig på forhånd, så vi ved, hvor mange der kommer. Det gør, at vi kan stille med nok udstyr og folk, fortæller Bjark Christensen.

Tilmeldingen kan foregå via Facebook.