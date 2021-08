Holbæk Orienteringsklub begynder træningen i dag, tirsdag, i Knudskoven, hvor der er mulighed for at deltage i undervisning om et grundlæggende teoriforløb. Foto: Bjark Christensen

Orienteringsklub får penge fra genstartspulje

Holbæk - 10. august 2021

Med støtte fra DIF og DGI's genstartspulje kan Holbæk Orienteringsklub nu sætte gang i et grundlæggene teoriforløb om orienteringsteknik for nye medlemmer

Klubben har fået 20.000 kroner i støtte fra genstartspuljen. Det grundlæggende teoriforløb er vigtigt for at kunne fastholde de mange nye medlemmer, som klubben har fået under coronanedlukningerne.

Bjark Christensen, træner i klubben, ser især frem til at kunne tilbyde nye medlemmer gratis medlemskab i klubben de første to måneder, kombineret med at de får en grundig teoretisk undervisning. Det er et svensk udviklet undervisningskoncept, der tages i brug.

Børn og voksne sammen Træningen starter i dag, tirsdag, klokken 17.45 i Knudskoven. Selve undervisningen er udfærdiget, så både børn og voksne kan deltage sammen.

- Alle, både nye og gamle medlemmer, bliver tilbudt at møde ind et kvarter før dagens løbetræning, hvor vi vil gennemgå teorien for dagens træning. Herefter er det ud i skoven for at løbe og prøve det af i praksis, forklarer Bjark Christensen i en pressemeddelelse.

- Når vi efterfølgende løber ud i skoven, vil voksne og børn være delt op efter alder og niveau. Det fede ved orienteringsløb er jo netop, at det er for alle - uanset niveau og alder, siger Bjark Christensen.

Holbæk Orienteringsklub er en meget social klub, som lægger stor vægt på, at alle føler sig velkomne og får en god kontaktflade til andre i klubben. Under corona­nedlukningerne har klubben oplevet en stor tilgang af medlemmer, hvilket betyder, at der udover voksen­træningen nu også er fire hold for børn og unge helt nede fra fire-års alderen. Det er ret unikt, men klubben skal nu gøre en særlig indsats for at kunne fastholde de nye medlemmer samtidig med, at der forhåbentlig vil være en fortsat tilgang.

Baggrund i coronaen DIF og DGI's genstartspulje er oprettet på baggrund af coronanedlukningen af idræts- og foreningslivet. Puljen har til formål at støtte lokale idrætsforeninger i arbejdet med at skabe aktiviteter og oplevelser for alle i sommeren og efteråret frem til den 25. oktober i år.

Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne. Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen via www.medlemstal.dk.