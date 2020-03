Ordblinde kom godt i gang i Holbæk

I Danmark er der 300.000, der lider af ordblindhed. Hver 6. dansker har udfordringer, når det handler om at læse og stave i en grad, så det er et handicap for dem. Ordblindheden udelukker mange fra mange ting. Men der er også mange, der kan hjælpes. I efteråret 2019 blev Landsforeningen Læs & Stav skabt. Foreningen har netop holdt sit første, større offentlige møde. Det foregik på Holbæk Lille­skole på Stenhusvej. Dér samledes ordblinde børn såvel som voksne, skolefolk, arbejdsgivere og flere af folkene bag Læs & Stav, blandt andre en af skaberne af træningsforløbet Doolexia-metoden.

