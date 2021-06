- På HF er der hænder, der hjælper, siger Cecilie Andersen (th.). Hun og Caroline Juncker Lind ser frem til at gennemføre en HF trods ordblindhed. Foto: Christian Munch-Hansen

Ordblinde er i gang med en fuld HF

Holbæk - 22. juni 2021

"Jeg kan godt have hende i klassen, men jeg kan ikke lære hende noget". Sådan var beskeden fra en af Caroline Juncker Linds lærere, da hun gik i folkeskolen.

Caroline Juncker Lind er ordblind og har samtidig diagnosen ADHD. Den kombination har gjort, at hendes ordblindhed ikke blev opdaget, før hun var 18 år gammel. Det er to år siden, og nu er hun i gang med at tage en fuld HF på den såkaldte tre-årige HF, der tilbydes på Nordvestsjællands HF & VUC i Holbæk.

- I folkeskolen er jeg blevet anklaget af lærere for dovenskab, dumhed og for ikke at forstå det faglige. Jeg lærte først alfabetet i 4. klasse, hvor jeg begyndte at få støtte, men ingen opdagede ordblindheden, fortæller Caroline Juncker Lind til Christian Munch-Hansen, der er underviser på VUC, og som har sendt denne tekst til redaktionen.

Blev misforstået i skolen Ordblindhed er et ret almindeligt fænomen i befolkningen, et usynligt handikap, der gør det svært for mange at læse og skrive. Det har intet med begavelse at gøre, men ordblindhed kan være et stort problem både fagligt og psykisk, fordi det forhindrer den ordblinde i at udnytte sine boglige evner og nysgerrighed.

Også Cecilie Andersen fortæller, at hun blev misforstået og ikke kunne følge med i skolen.

- Jeg havde blandt andet en lærer, som sagde til mig, at jeg aldrig ville blive til noget, at jeg ikke ville få en uddannelse, og at det nok var bedst, hvis jeg gik på førtidspension. Så der er nogle lærere fra folkeskolen, jeg godt kunne tænke mig at sende et billede, når jeg får min studenterhue, siger Cecilie Andersen.

Hjælpemidler gør forskel Cecilie Andersens ordblindhed blev først opdaget på HF, da hendes dansklærer så hendes afleveringer og mente, at hun skulle testes igen, selvom hun havde været igennem mange tests i folkeskolen.

Nu er hun og Caroline Juncker Lind ved at have afsluttet første år på den tre-årige HF. Det er et tilbud om at tage en to-årig HF på tre år, hvor der er bedre tid til fordybelse med lidt færre fag og færre lærere, og hvor i der også indgår tekniske hjælpemidler og speciallærer-støtte. Caroline Juncker Lind fortæller, at hun har stor gavn af dette.

- Jeg har altid ligget lavt rent fagligt i dansk. Jeg har for eksempel virkelig svært ved kommaer og punktummer, men her gør »hjælpepakken« virkelig en forskel, både de tekniske hjælpemidler og at have nogle gode lærere som mentorer, siger Caroline Juncker Lind.

Hun bruger blandt andet de digitale hjælpemidler, når hun skriver stile. Her kan hun få afsnit læst højt digitalt, og på den måde høre sig frem til, om et ord er stavet rigtigt. Men hun påpeger også, at det handler om ens personlige indsats.

- I sidste ende får man ikke noget forærende. Det kræver engagement, siger Caroline Juncker Lind.

Ingen nemme smutveje Denne pointe bekræftes af ordblindelærer Marianne Wolffsen, som efter sommerferien skal være med til at yde støtte i danskundervisningen i Caroline og Cecilies HF-klasse.

- Selvom der er stor hjælp at hente i de digitale hjælpemidler i dag, skal man ikke tro, at den hellige grav er velforvaret. Det er fantastisk, at der er flere i dag, som kan tage en uddannelse, de ikke kunne tage før. Men det kræver både et støttende miljø og et indædt gåpåmod. Der er ingen nemme smutveje, for de digitale hjælpemidler gør det ikke alene, siger Marianne Wolffsen.

Hermed peger hun på følgevirkningerne af ordblindhed, som er, at man kan have mangler inden for eksempelvis ordforråd, tegnsætning og dannelse af sætninger.

- Men vi håber at kunne løfte det skriftlige niveau blandt dem, der har særlige behov, siger Marianne Wolffsen.