Optræk til masseslagsmål to steder

Holbæk - 22. juni 2020 kl. 14:27 Af Torben Andersen og Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et voldeligt opgør mellem to grupperinger var i går under ­opsejling i Asnæs. Også i Holbæk var der optræk til slagsmål.

Et arrangeret slagsmål? Måske mellem etniske danskere og danskere med indvandrerbaggrund? Rygtestrømmen gik i gang på Facebook i aftes, hvor der pludselig kom politi til stede i Asnæs by, efter at flere grupper af unge havde kørt rundt ved Asnæs Centret.

Fra Midt-og Vestsjællands Politi forlyder det, at ordensmagten fik en henvendelse fra en borger kl. 21.04.

- Det vedrørte noget uorden, og patruljevognen stoppede tre køretøjer, hvor der var nogle mennesker, som havde nogle genstande med. Det virkede som om, at man skulle op at slås. Jeg ved endnu ikke, hvad der foregik, men måske var det en form for internt opgør, for der var flere biler, der kørte rundt og opsøgte hinanden. Et par grupperinger skulle åbenbart støde sammen. Patruljen satte også efter en knallert ved Asnæs Centret, fortalte vagtchef René Søe Pedersen fra Midt- og Vestsjællands Politi i aftes.

I morges lød meldingen, at det aldrig blev til masse­slagsmål, fordi politiet var massivt til stede i området.

Flere biler og personer blev visiteret i aftes. I en bil fandt politiet en kniv, ligesom en anden person blev taget i at være i besiddelse af en kniv.

Flere episoder i Holbæk Det var ikke kun i Asnæs, at der var optræk til ballade.

I Holbæk modtog politiet tre anmeldelser i løbet af søndag eftermiddag og aften.

Den første var ved 17.30-tiden, hvor en del unge forsamlede sig i Ladegårdsparken.

Det samme var tilfældet ved 21.45-tiden, og endelig blev politiet kaldt ud til Agervang ved 23-tiden.

Og med henblik på, at der tidligere har været voldelige sammenstød mellem to grupperinger i byen, valgte politiet at være massivt til stede.

Flere biler og personer blev visiteret, og en 26-årig mand, der kørte rundt i en svensk bil, blev anholdt i Agervang, mistænkt for våbenbesiddelse.

Ifølge kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi er der umiddelbart ikke noget, der taler for en sammenhæng mellem episoderne i Asnæs og Holbæk.