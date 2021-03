Fredag var to grupper af unge i slagsmål på stationen. Lørdag var optræk til endnu et opslagsmål på stedet, oplyser politiet. Foto: presse-fotos.dk

Optræk til ballade på stationen igen-igen

Aftenen forinden var en større gruppe på omkring 15-20 yngre mænd i slagsmål på stedet, og to personer var formentlig blevet snittet med knive.

Lørdag aften omkring klokken 20.25 var den så gal igen på Holbæk Station, hvor der var optræk til slagsmål. Politiet kørte talstærkt til stedet uden at møde nogen, der sloges.

Politiet formoder, at baggrunden for uroen skal findes i en uoverensstemmelse imellem to grupper af unge lokale i Holbæk.