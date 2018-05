En spisesalon er ikke bare et godt måltid mad. Her kan mennesker med demens og pårørende mødes, udveksle erfaringer og viden og få et frirum i en svær hverdag. Foto: Mie Neel

Opskriften på det gode demensmåltid

For det er ikke nok at dække et pænt bord, lave god mad og forvente, snakken går lystigt. Selv mindre grupper kan være svære at håndtere for mennesker med demens.