Oplev de dygtigste sporhunde på søndag

Det er et par år siden, at hundetræningscentret SearchHouse åbnede i de gamle bygninger på Orelund ved Torbenfeld lidt uden for Mørkøv, og på søndag den 4. juli giver SearchHouse igen mulighed for, at alle interesserede kan få et kig inden for i det, SearchHouse selv betegner som Danmarks største træningscenter for hunde.