Se billedserie Modstanderne mod vindmølleprojektet havde de fleste indlæg ved borgermødet torsdag aften på Kundby Friskole, men der var også indlæg fra tilhængere. Foto: Jens Wollesen

Ophedet debat om fire store vindmøller: - Det skræmmer mig lidt, hvis det skal splitte vores lokalsamfund

Holbæk - 24. august 2021 kl. 11:14 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

- Vi behøver ikke være uvenner indbyrdes. Det skræmmer mig lidt, hvis det skal splitte vores lokalsamfund. Jeg appellerer til, at vi fortsat er venner.

Sådan lød opfordringen fra formanden for Kundby Lokalforum, Susanne Knudsen, ved afslutningen på borgermødet torsdag aften. Emnet var forslaget om at opstille fire vindmøller ved Vognserup.

Susanne Knudsen oplyste i øvrigt ved mødets start, at medlemmerne af bestyrelsen er for projektet. Det skyldes, at de går ind for grøn energi, og fordi det giver nogle økonomiske muligheder for byen. Lokalforum kommer dog ikke til at stå og agitere for projektet, men vil gerne facilitere en dialog om emnet.

Klar modstand fra naboer Der er tale om fire vindmøller med en tårnhøjde på 82 meter, mens højden inklusive vingerne er 150 meter. De ville kunne forsyne cirka 12.000 husstande med strøm.

Ejerne af de nærmeste ejendomme har gjort det helt klart, at de er modstandere af projektet. Flere af dem var med på mødet i aftes, og her fremgik det tydeligt, at de på ingen måde har tænkt at lade sig overbevise om noget andet. Indimellem var tonen hård og uforsonlig fra modstanderne.

Fra andre sider var der opbakning til projektet med vindmøllerne, der bidrager til den grønne omstilling.

Under alle omstændigheder går der en del år, før vindmøllerne kommer til at producere strøm, hvis det lykkes at overbevise politikerne i Holbæk Kommunalbestyrelse om, at det vil være en god idé med møllerne. Det bliver tidligst i 2024 og måske først et år eller to senere, at de vil være rejst.

Den tidshorisont omtalte to repræsentanter fra Momentum Gruppen A/S, som står bag forslaget om at placere vindmøllerne ved Kobbel Å. Det er på jord ved Vognserup Gods, der ejes af Hans Christian Teisen. Momentum har henvendt sig, fordi de finder placeringen velegnet, efter at der er kommet nye regler for afstanden fra møllerne til de nærmeste naboer.

Afstandskrav overholdes De regler overholdes med cirka 900 meter til de nærmeste naboer på vejene Vognserup og Vognserup Engvej. Her står ejerne af 15 ejendomme, i alt 28 personer, bag en protestaktion, der blandt andet omfatter bannere med teksten »Vindmøller i Vognserup - Nej tak!«.

Det omhandlede område indgår ikke i det forslag til en ny kommuneplan, som Holbæk Kommunalbestyrelse vedtager i morgen aften. Det var dog et høringssvar fra Hans Christian Tei­sen i forbindelse med revideringen af kommuneplanen, der satte gang i debatten om projektet. Hvis politikerne beslutter sig for det, kan der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen sideløbende med en lokalplanproces.

Der har været møde med Holbæk Kommune, og der ventes inden længe holdt endnu et møde. Kommunen har udarbejdet en konfliktliste, hvor der indgår ni punkter. Det handler blandt andet om åbeskyttelseslinje, beskyttet natur og lignende, og det skal derfor afklares, om det overhovedet er muligt at gennemføre projektet på det pågældende areal.

En af få placeringer Hans Christian Teisen indledte borgermødet med at forklare om baggrund for, at han er gået ind i at få undersøgt, om projektet er muligt.

- Landbruget bliver skældt ud for at være en af klima­synderne. Kompensation i form af vindmøller kunne være en af mulighederne, og vi har en af de relativt få placeringer, hvor det er muligt at overholde afstanden til naboerne, sagde Hans Christian Teisen blandt andet.

Han tilføjede, at han i løbet af de seneste år har vænnet sig til at se dem i landskabet.

- Jeg var spændt på, om jeg fik rådne æg i hovedet ved mødet, sagde Hans Christian Teisen.

Han henviste til nogle af de ting, som står i en folder fra modstanderne, hvor han mener, at flere af oplysningerne ikke er korrekte. Her nævnte han blandt andet, at det anføres, at møllerne vil blive opstillet på bekostning af naturen.

- Nej, de bidrager til den grønne omstilling, sagde Hans Christian Teisen.

Han omtalte også, at det er tanken, at fem procent af overskuddet skal gå til en fond, hvis midler skal komme lokalsamfundene omkring møllerne til gode. Det anslås at være 9-12 millioner kroner i møllernes levetid, omkring 30 år.

Mindre areal end solceller Møllerne vil komme til at stå cirka to kilometer fra byskiltet til Kundby, næsten tre kilometer til Knabstrup og cirka 2,7 kilometer til Trønninge.

Fra Momentum Gruppen deltog to repræsentanter i borgermødet. Det var direktør inden for projektudvikling, Kristian Månsson, og teamleder Rijad Avdagic. De fortalte blandt andet, at der i dag er 60 vindmøller i Holbæk Kommune. Men 18 af dem er over 27 år og producerer kun fire procent af de 60 møllers samlede produktion. 30 møller er over 20 år gamle.

De fire nye møller vil producere langt mere energi, og de vil producere den samme mængde som næsten halvdelen af de nuværende 60 vindmøller i kommunen. Momentum-folkene pegede blandt andet på, at vindmøller kræver et langt mindre areal end solceller. Og alle vindmøller kan ikke placeres på havet, da det kan betyde noget for forsyningssikkerheden.

Fra salen blev der blandt andet spurgt til gener i form af støj, skyggeindkast og den visuelle påvirkning. Her henviste Momentum til, at de nye afstandskrav skal sikre, at man undgår gener.

- Vi drifter cirka 400 vindmøller i Danmark, Tyskland og Sverige, og vi har ikke fået en eneste klage. Og nogle bor endnu tættere på end her, lød det fra Momentum.

Nogle af deltagerne i borgermødet mente også, at der er risiko for helbredet ved at bo tæt på vindmøller. Ifølge Momentum er der ikke dokumentation for, at vindmøller skader sundheden, når kravene overholdes.

Det var dog tydeligt, at alle argumenter for vindmøller ikke gjorde indtryk på modstanderne, som havde ordet mest under spørgerunden, og som et par gange udløste klapsalver.

Et af de mest øde områder Arne Steen Jensen, Knabstrup, havde dog den modsatte holdning.

- Jeg har talt med flere i Knabstrup, og jeg har kun mødt positive udtalelser. Så vidt jeg kan se, er det et af de mest øde områder på Sjælland. Jeg håber, de fire vindmøller kommer op at stå, for der er virkelig brug for det, sagde Arne Steen Jensen, som fik klapsalver.

Hvis projektet til sin tid bliver gennemført, er det planen, at beboere inden for en radius af fire kilometer tilbydes at blive medejere af projektet. Borgermødet torsdag aften efterlod ingen tvivl om, at det i hvert fald ikke bliver tilfældet for flere af de nærmeste beboere.