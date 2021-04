Opfordring til mere selvjustits med renhold

»Indstillingen forkastet«. Så kort og klart blev det udtrykt, da Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg i sidste uge behandlede en sag om serviceniveauet for renholdelse i Holbæk by.

Her havde kommunens adminstration indstillet, at serviceniveauet i Holbæk by skulle løftes ved at nedjustere serviceniveauet i de andre lokalområder i kommunen. Det var på baggrund af kritik fra flere borgere, at administrationen havde bedt udvalget tage stilling til, om der var behov for at prioritere renholdelsen af Holbæk by højere. Det kunne konkret ske ved, at foretage flere tømninger af skraldespande i Holbæk by og færre i de øvrige lokalområder.