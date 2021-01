Opfordring: Tænk jer om, før I ringer

Der er vacciner til at dem, der har fået første stik, kan få et mere. Det kniber dog med at give nye borgere det første stik.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Holbæk - 20. januar 2021 kl. 16:28 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Coronavaccine er noget, næsten alle danskere vil have. Gerne så hurtigt som muligt. Det gælder også i Holbæk Kommune, hvor telefonerne gløder. Borgere har ringet med spørgsmål til, hvornår de kan blive vaccineret, og om de kan komme foran i køen.

Viceborgmester og formand for Holbæk Kommunes Ældre- og Sundhedsudvalg, John Harpøth, understreger, at han både forstår forvirringen og frustrationen, men han har også en klar opfordring til Holbæks borgere:

- Jeg kan godt se, at det kan være svært at forstå, men Holbæk Kommune kan ikke trylle. Man må lige slå koldt vand i blodet, siger han.

Han fortæller også, at det øgede pres på telefonerne er med til at presse kerneopgaven, fordi mere personale skal sidde klar ved telefonerne og dermed ikke kan hjælpe til andre steder.

Situationen er ikke blevet mindre kaotisk af, at der er udfordringer med at få vaccineret borgerne i Holbæk Kommune. Faktisk i hele landet. Medicinalfirmaet Pfizer/BioNTechs melding, om at der i løbet af første kvartal vil blive leveret mellem 85.000 og 100.000 færre vacciner til Danmark end først aftalt, medfører, at man har måttet gentænke vaccineindsatsen. I Holbæk Kommune har det den betydning, at de, der har fået første stik, nu skal have andet stik. Dem der skulle have haft det første må derimod vente med at få et stik med coronakanylen.

- Vi prøver at tilrettelægge det, så dem, der skal have andet stik, ikke forsinkes. Det betyder desværre at folk, som har fået en indkaldelse, ikke kan blive vaccineret alligevel, udtaler John Harpøth.

Det er arbejde på Pfizers fabrik i Belgien, der medfører den lavere leverance i første kvartal. Dog vil der kunne blive produceret flere vacciner, når arbejdet er færdigt.

Selvom de manglende vacciner har skabt både ærgrelse og travlhed for John Harpøth og resten af Holbæk Kommune, så vælger viceborgmesteren at forblive positiv og ikke lade sig slå ud af tilbagegangen.

- Jeg er nødt til at være fortrøstningsfuld. Vi skal alle løse det her problem i fællesskab, så vi kan ikke være negative i den her situation, siger John Harpøth.

Han håber ikke, at udfordringerne nu vil have indflydelse på, hvornår alle borgere i kommunen er vaccinerede, men han forklarer, at det i sidste ende er Region Sjælland, der står for koordineringen af vaccineindsatsen i Holbæk Kommune.