Se billedserie Det er på dette grusareal, som delvis ses på billedet, det er tanken at opføre en ny tandklinik. Gavlen af den nuværende tandklinik ses bag det høje træ. Foto: Kaj Ove Jensen

Opfører helt ny tandklinik

Holbæk - 04. oktober 2021 kl. 13:58 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

I stedet for at renovere den gamle tandklinik på Bjergmarkskolen i Holbæk tegner alt til, at der i stedet opføres en helt ny klinik. For to år siden valgte kommunalbestyrelsen ellers løsningen med en renovering og en udvidelse, men det viser sig nu, at behovet er blevet større.

Administrationen i Holbæk Kommune har undersøgt forholdene. Og det har ført til en klar indstilling til politikerne om, at der i stedet opføres en helt ny tandklinik på Bjergmarkskolen.

På onsdag skal børn- og skoleudvalget indstille til den videre behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, om der skal bygges en ny tandklinik. Ifølge administrationen vil der være flere fordele ved at opføre en ny og tidssvarende tandklinik.

Tre klinikker samles Alternativet er at renovere og bygge en førstesal på den eksisterende klinik på Bjergmarkskolen, sådan som kommunalbestyrelsen besluttede i september 2019. Her skulle tandklinikken på Absalonskolen og tandreguleringsklinikken på Amtmandsvej også flyttes til.

Det vil stadig være tilfældet, at de tre klinikker skal samles, hvis beslutningen ændres til, at der i stedet bygges en helt ny tandklinik. Den skal i givet fald opføres på et grusareal mellem den gamle klinik og Kattegatsvej.

Et nybyggeri, der i alt vil betyde en udvidelse med syv behandler-stole, vurderes at kunne rummes inden for den ramme på i alt 45 millioner kroner, som er afsat til en samlet tandklinik i Holbæk by i budgettet for 2022-2025, som ventes vedtaget senere på måneden.

Omsorgstandpleje Ved siden af at være tandklinik for børne- og ungetandplejen skal den også rumme faciliteter til behandling af visse voksengrupper. I forbindelse med beslutningen i 2019 skulle der etablere én behandlingsenhed til omsorgstandpleje, men nu er der behov for to.

Det skyldes blandt andet, at kommunen siden også er blevet pålagt at tilbyde socialtandpleje til udsatte borgere. Desuden er der stigende omkostninger til specialtandpleje, som er målrettet sindslidende og fysisk og psykisk udviklingshæmmede.

Kommunen betaler, mens selve opgaven for tiden varetages af Region Sjælland, men det kunne overvejes, om opgaven skal hjemtages.

Behov for ny lokalplan Der skal en ny lokalplan til, før der i givet fald kan opføres en ny tandklinik til børne- og ungetandplejen samt omsorgstandpleje i Holbæk by.

Derfor har Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg i morgen, tirsdag, et punkt på dagsordenen om at sætte gang i arbejdet med en ny lokalplan. Samtidig lægges der op til, at den samme lokalplan skal give mulighed for en fremtidig udvidelse af Bjergmarkskolen, hvor tandklinikken også opføres.

Det bliver økonomiudvalget, der onsdag den 13. oktober træffer endelig beslutning om at sætte gang i arbejdet med en ny lokalplan eller ej.

Det nævnes i dagsordenen, at der sandsynligvis vil være behov for en udvidelse af Bjergmarkskolen inden for 5-15 år. Skolens bygninger anses fortsat for fuldt funktionsdygtige, men der er behov for en omfattende renovering i forhold til energiforbrug og til fremtidig understøtning af nye pædagogiske læringsmiljøer.

Klinik på 1200 kvadratmeter Et nyt byggefelt på 4.830 kvadratmeter til en fremtidig udvidelse af skolens område er i oplægget til en ny lokalplan indtegnet syd for bygning 2 og 3 i den vestlige del af skolens område. Den gældende lokalplan fra 1980 giver stort set kun mulighed for at bygge opad i op til to og en halv etage.

Det byggefelt, der i oplægget til lokalplan skal huse den nye tandklinik, er på 1840 kvadratmeter. Ifølge planen vil den nye tandklinik få et samlet etageareal på cirka 1200 kvadratmeter. Bygningen opføres i to etager med en lille kælder under.

Bygningen skal rumme den kommunale tandklinik for børne- og ungeområdet i Holbæk by. Der skal være klinikker til cariesbehandling, omsorgstandpleje, tandreguleringsklinikker, omklædningsrum, mødelokaler, velfærdsfaciliteter og venteområder for patienter.

Undgår midlertidig lukning En af fordelene ved at bygge nyt er, at tandklinikken ved en renovering og udvidelse af den gamle klinik ville være tvunget til at holde lukket i mindst fire-seks måneder. Det er skønnet til alene at ville koste omkring syv millioner kroner.

En ny klinik vil også være bedre fremtidssikret, da der kan opføres en tilbygning, hvis der senere opstår et behov for ekstra behandlerenheder.

I den fremlagte plan for en nyopført klinik vil der i tandreguleringsafdelingen blive indrettet syv pladser til behandling, hvilket er to mere end i den nuværende afdeling i de lejede lokaler på Amtmandsvej 6. Aktuelt betyder den manglende kapacitet, at der er oparbejdet en venteliste i afdelingen for tandregulering.

Sundhedspleje kan blive I stedet for den planlagte ene behandlingsenhed til omsorgsplejen og socialtandplejen og måske senere også specialtandpleje (voksentandpleje) vil der i den nye klinik kunne blive to enheder. I øjeblikket har tandplejen ikke en særskilt enhed til disse målgrupper.

De to behandlingsenheder til målgrupperne kræver mere plads, fordi de skal indrettes med handicapfaciliteter og separate ventefaciliteter, så de er lettilgængelige.

Blandt de fordele, som administrationen nævner ved at bygge en ny tandklinik i stedet for at udbygge den gamle, er også, at man undgår at skulle finde nye lokaler til sundhedsplejen.

Den anvender nemlig i dag nogle af lokalerne i den bygning, hvor tandklinikken. Hvis den skulle udvides, skulle der findes nye lokaler til sundhedsplejen, og det skønnes at ville koste cirka 1,9 millioner kroner.

Mere plads til skolen Et nybyggeri vil desuden kunne frigøre cirka 400 kvadratmeter, som Bjergmarkskolen vil kunne anvende. Lokalerne kunne for eksempel ændres til faglokaler, da der i forvejen er nogle af de nødvendige tekniske installationer.

Bjergmarkskolen har da også et ønske om at få flere lokaler til rådighed. Det kan man måske godt forstå, for skolen har cirka 10 kvadratmeter til rådighed pr. elev, mens gennemsnittet for skolerne i kommunen er 23 kvadratmeter pr. elev.