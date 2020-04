Opbakning til de lokale butikker

- Jeg føler mig overbevist om, at vi i en periode vil opleve stor lokal opbakning, fordi alle gerne vil hjælpe hinanden. På den lange bane tror jeg dog ikke, at denne følelse kan fastholdes, hvis ikke butikkerne forstår at synliggøre værdien af at handle lokalt. De skal være parate til at indfrie kundernes forventninger til både tilgængelighed, varesortiment og service, siger han og fortsætter: - Den første genåbningstid, hvor kunderne oprigtigt ønsker at bakke op, giver butikkerne en unik mulighed for at vise forskellen mellem nethandel og den personlige betjening. Den chance for at sætte den personlige service i fokus, får vi ikke igen lige med det samme. Det er vigtigt at gribe muligheden, pointerer han.