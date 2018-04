Tidsfrister på et år er urimelig lang tid at vente på, om man får støtte til bil, mener både Holbæk Handicapråd og socialudvalget. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Op til et års ventetid på svar om handicapbil

Holbæk - 26. april 2018 kl. 14:04 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgere i Holbæk risikerer at vente op til et år på svar om støtte til handicapbil. Det er en fordobling af svarfristen. Et år er så lang tid, at borgere må opgive at søge job eller kan miste deres job, og dermed trues deres retssikkerhed, mener Holbæk Handicapråds formand Sytter Kristensen.

En sag tog 53,8 uger i 2017, men hun har flere eksempler på lang sagsbehandling.

Også Ombudsmanden har øje på den manglende overholdelse af den vedtagne sagsbehandlingstid og har bedt om at få en melding om, hvad der politisk besluttes.

- Den lange svarfrist er en maksimumfrist og en reaktion på, at sagsbehandlingstiden i 2017 i mange sager lå over fristen på 26 uger, forklarer koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen, Holbæk Kommune.

Men målet er at komme under, 52 uger er meldt ud for at give en realistisk forventning.

- Vi ligger ikke i top, Vejle Kommune har en frist på halvandet år. Men vi vil se på, hvorfor Gentofte Kommune kan gøre det på 100 dage, og om vi kan gøre det bedre, tilføjer han.

Det kan også få betydning, at der er ændret på den måde, kommunerne skal opgøre sagsbehandlingstiden. Nu skal der tælles fra ansøgning, til bilen er leveret, og ikke, til der er givet et svar. Og der kan gå nogle måneder med at klargøre en bil, forklarer Ulrich Schmidt-­Hansen.

Handicaprådet savner en begrundelse for den lange sagsbehandlingstid og peger på, at maksimumtid har det med at blive normen.

En voldsom stigning Også socialudvalget savner en begrundelse. På det seneste møde godkendte udvalget ganske vist fristerne for sagsbehandlingstider på linje med de øvrige udvalg.

Men udvalget bad samtidig om en kritisk gennemgang på fristen for handicapbil for at få nedsat sagsbehandlingstiden.

- Vi er skeptiske - det er en voldsom stigning. Der kan være god begrundelse i komplicerede sager, men det bør ikke sætte niveauet for alle sager, understreger udvalgsformand Bente Juul Röttig (SF).

Hun undrer sig over det lave ambitionsniveau. Fristen skal ned, og kan man ikke holde den, skal borgeren have en begrundelse.