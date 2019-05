Se billedserie Sådan kunne den mulige udvidelse af Holbæk Mega Center komme til at se ud. Det ville være en klynge med cirka 30 butikker med hver sin indgang, et par spisesteder og mindst en publikumsorienteret aktivitet. Illustration: Wilhelm Lauritzen Arkitekter A/S

Send til din ven. X Artiklen: Op til 500 arbejdspladser i nyt center Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Op til 500 arbejdspladser i nyt center

Holbæk - 24. maj 2019 kl. 13:21 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En projektudvikler har søgt om at kunne etablere et shoppingcenter i Holbæk med cirka 30 butikker, et par spisesteder og publikums­orienteret aktivitet, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

Hvis tingene kører efter den foreløbige tidsplan, kan Holbæk Kommunalbestyrelse om et år vedtage plangrundlaget, som vil tillade en markant udvidelse af området ved Holbæk Mega Center.

Det vil blive en samlet klynge - men ikke overdækket - med cirka 30 butikker, et par spisesteder og mindst én form for publikumsorienteret aktivitet.

I 2017 åbnede et tilsvarende center, BIG Shopping i Herlev, der har betydet omkring 500 arbejdspladser. Vurderingen i en analyse, som ICP (Institut for Center-Planlægning) har udarbejdet for ansøgeren NPV A/S, er, at BIG Holbæk kan medføre et tilsvarende antal.

NPV A/S (Nordic ­Property Vision) i Charlottenlund stod også bag udviklingen af centret i Herlev.

Før politikerne i Holbæk kan tage endelig stilling til lokalplan og kommuneplantillæg, er der et stykke vej. I første omgang skal klima- og miljøudvalget på sit møde tirsdag i næste uge indstille, om der i det hele taget skal sættes gang i planlægningen, mens økonomiudvalget træffer beslutning om igangsættelse ugen efter.

Den første kontakt til Holbæk Kommune kom i det sene efterår. Siden da har borgmester Christina K. Hansen (S) og administra­tionen haft to møder, før den endelige ansøgning fra NPV A/S kom for få uger siden.

Borgmesteren nævner, at alle forandringer kan give støj. Derfor har det været vigtigt for hende på et tidligt tidspunkt at inddrage andre. Der er således holdt to møder med Holbæk Byforum. På det seneste i mandags var der også repræsentanter for Holbæk Mega Center, NPV, IPC og Holbæk Kommunalbestyrelse med.

Onsdag var butiksejerne fra Ahlgade, Smedelundsgade og Nygade til møde.

- Jeg havde bedt om mødet, fordi jeg havde behov for at kigge dem i øjnene. Vi skal ikke underkende butiksejernes erfaring og viden, siger Christina K. Hansen.

Hun oplevede de cirka 35 deltagere som konstruktive.

- Det er naturligt, at der er spørgsmål til projektet og balancen i arbejdsdelingen mellem bymidten og megacentret. Jeg oplevede ikke støj, men at der blev spurgt konstruktivt til projektet, siger borgmesteren.

Læs mere om planerne i dagbladet Nordvestnyt fredag.