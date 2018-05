Et flertal af borgerne på Orø ønsker generelt lavere fartgrænser på øen og meget gerne 50 km/t. på hele øen. Det bliver dog formentligt svært at komme igennem med det ønske, vurderer Holbæk Kommune. Foto: Per Jensen

Op ad bakke for lav fartgrænse på Orø

Holbæk - 08. maj 2018 kl. 12:21 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En afstemning blandt de omkring 900 fastboende borgere på Orø viste i marts et overvældende ønske om at indføre fartbegrænsning på 50 km/t. på hele øen.

Efter et møde forleden, hvor Holbæk Kommune, Vejdirektoratet samt Midt- og Vestsjællands Politi var på rundtur på Orø for at besigtige vejene, tyder det dog på, at eventuelle ændringer i hastighedsbegrænsningen ikke bliver helt så vidtgående.

Det er i hvert fald vurderingen fra Morten Marcher, afdelingsleder i Holbæk Kommunes afdeling Byg, Vej og Trafik, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

- Vi har fra kommunens side set det som interessant, hvis der kunne laves et forsøg med en generel fartgrænse på 50 km/t. på hele øen. Tanken har været, at der kunne stå et stort skilt ved hver færgehavn, hvor de ankommende bilister blev gjort bekendt med, at der på hele øen er hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Den slags skilte kender man også i en lidt anden form fra grænserne. Men meldingen fra Vejdirektoratet og Midt- og Vestsjællands Politi er, at de ikke anser den løsning for hensigtsmæssig på Orø, siger Morten Marcher.

Det handler om, at der, trods Orøs beskedne størrelse, stadig vil være for store afstande, hvor bilisterne ikke vil blive mødt af et skilt, der oplyser om hastighedsgrænsen.

Kommunen har fået at vide, at man kan forsøge at søge om tilladelse til den model, men Morten Marcher vurderer, at det vil trække sagen i langdrag, ligesom udfaldet altså er noget usikkert.

Til gengæld tegner der sig mulighed for, at de forskellige myndigheder kan samles om en model, hvor der laves flere byzoner med fartgrænse på 50 km/t., end det er tilfældet i dag.

Det vil primært være på den sydlige og tættest bebyggede del af Orø, hvor de to færgehavne ligger i Brønde og Gamløse, samt i hovedbyen Bybjerg.

Den model indebærer, at der bliver 50 km/t. både i og omkring de nævnte byer.

Desuden vil der kunne laves samme fartgrænse i Næsby samt i området ved Orø Camping og Orøstrand Skole- og Behandlingshjem ved Nørre Stænge.

Men de to nord-sydgående »hovedveje« på Orø, Næsbyvej og Nørrestængevej, kan ikke umiddelbart få en begrænsning på 50 km/t., som flertallet af orøboerne ellers har ønsket.

Til gengæld kan de sandsynligvis få skilte, der anbefaler 60 km/t. I dag er fartgrænsen på de to veje 80 km/t.

Ifølge Morten Marcher er det en model, der formentligt vil kunne blive godkendt hos både Vejdirektoratet, Midt- og Vestsjællands Politi samt i Holbæk Kommune.

Morten Marcher og hans kolleger i Byg, Vej og Trafik har efter mødet forleden fundet lommeregneren frem. Håbet har hele tiden været, at man allerede denne sommer vil kunne lave et forsøg på Orø med de nye fartgrænser.

- Det håber jeg fortsat. Men nu skal vi have regnet på, hvad det vil koste, fordi der skal bruges væsentligt flere skilte, end hvis vi kunne nøjes med ét ved hver færgehavn, siger Morten Marcher, der ikke på nuværende tidspunkt kan sige, hvor stor regningen vil blive og hvem, der eventuelt skal betale den, hvis man beslutter at gå videre med forsøget.

