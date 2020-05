Onsdagscafeens ”mor” fylder 100 år

En stor rund fødselsdag er værd at fejre. Men der er forbudt for gæster den 29. maj, når Elise Nisbeth, Holbæk, fylder 100 år. Hun bor på plejecentret Fjordstjernen, hvor der på grund af coronavirus er besøgsforbud. Men hun vil blive glad for at få hilsener på dagen.

I stedet fejres fødselsdagen privat med den nærmeste familie, der består af to døtre, svigerbørn, fire børnebørn, hvor et lige nu bor i Kina, og ti oldebørn. Elise Nisbeth var i mange år medlem af menighedsrådet ved Skt. Nikolai Kirke i Holbæk og er ”mor” til Onsdagscafeen med hyggeligt samvær, har været kaffebrygger i Højskoleforeningen og syet kæpheste i Ældre Sagen.

Hun og hendes mand, Frank Nisbeth, flyttede til Holbæk i 1980, hvor han fik arbejde på hjælpemiddelcentralen. De blev gift i 1946 og havde inden boet en årrække i Hareskov By og Jylland.

Han var oprindelig uddannet skrædder, og Elise Nisbeth havde en årrække en trikotageforretning i Harreskov By. I Jylland fik hun arbejde på fabrik og samlede skeletter til designerstolene Ægget og Svanen.

Frank Nisbeth døde i 1990.

Elise Nisbeth fik læselyst med fra sit barndomshjem i Espergærde. Hun har været med i en læsekreds og læser fortsat sine daglige aviser Nordvestnyt og Politiken og bøger, hun følger også med via tv, har sit håndarbejde og er glad for at bo på Fjordstjernen.