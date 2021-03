Indehaver af Salon Hair, Stine Hasselriis, og hendes tre ansatte får travlt efter påske. Der er mange, der trænger til at få styr på frisuren, og det gav mandag morgen pres på hendes onlinebooking. Foto: Elisa Hauerbach

Send til din ven. X Artiklen: Onlinebooking overophedet - kunder i kø for at få ordnet hår Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Onlinebooking overophedet - kunder i kø for at få ordnet hår

Holbæk - 23. marts 2021 kl. 14:45 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Mandag morgen krævede det ekstra tålmodighed at booke en frisørtid. Salon Hairs onlinebooking var »overophedet«, og kunderne står i kø for at få ordnet hår efter tre måneders nedlukning. Og de første genåbningsdage efter påske er fuldt booket.

- Det har de været længe, og vi har været klar siden den 28. februar, hvor vi troede, der blev genåbnet efter julenedlukningen. Nu glæder vi os til at komme i gang og hjælpe dem, der ikke nåede at blive klippet i december, siger Salon Hairs indehaver Stine Hasselriis.

I et forsøg på at hjælpe kunderne vil hun de næste tre-fire dage tage imod telefonbestillinger, inden hun holder påskeferie.

Det bliver ikke svært at indstille sig på at vende tilbage til jobbet, understreger hun.

- Det eneste minus er, at vi skal sikre, kunderne har en negativ coronatest, er vaccineret eller har været smittet. Men det klarer vi også, forsikrer Stine Hasselriis.

Det er det lidt bøvlede vilkår for at kunne holde åbent.

I starten skal kunder kunne vise et højst 72 timer gammelt »ikke-påvist« via appen min.sundhed.dk på deres mobil eller et fysisk bevis på den negative test, hvis de ikke bruger digitale løsninger.

Senere vil et coronapas vise testresultat, om man har været smittet eller er færdigvaccíneret.

De tre ansatte bliver nu kaldt ind efter at have været hjemsendt med lønkompensation.

- Vi er fire i salonen, så det første pres vil hurtigt lette, og der bliver tider at få. Jeg glæder mig til at møde mine kunder, og der er ingen sure miner, fordi nogle har valgt at lade sig klippe i eget hjem af en mobilfrisør, forsikrer Stine Hasselriis.

Hun valgte selv ikke at køre ud til kunder, selvom det har frustreret hende at se den store stigning i mobile frisører.

- Men det har været fuldt lovligt med hjemmebesøg under nedlukningen. Jeg mener bare stadig, at det er illoyalt over for alle os i branchen, som har været lukket ned og mistet indtægter i over tre måneder, tilføjer hun.