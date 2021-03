Online foredrag med Martin Kreutzer

Gigtforeningens Vestsjællandskreds går online med et foredrag af en landets mest eftertragtede foredragsholder inden for ernæring og livsstil nemlig Martin Kreutzer.

Martin Kreutzer er kendt for sin evne til at formidle kompliceret ernæringsstof på en lettilgængelig og humoristisk måde uden at gå på kompromis med fakta.