Omsyede sarier bliver til smukt tøj

- Jeg så dem første gang på en messe og blev draget af en nederdel, der var så smuk og farverig, at jeg måtte vide mere om firmaet bag. Det viste sig at være en dansk kvinde, der betaler indiske kvinder for at producere tøjet. Kvinderne bliver betalt godt for deres arbejde, og så genanvendes de smukke stoffer på en fornuftig måde. Det kunne jeg ikke stå for, jeg lavede en aftale, og jeg skal love for at kunderne har taget godt imod tøjet, her i Jyderup, siger Charlotte Drewes, da avisen besøger butikken, der ligger på Skarridsøgade 39 i Jyderup.