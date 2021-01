Omstridt netbutik er gået konkurs

Og nu ser det ud til, at selskabet bag, Beautyhome Denmark ApS med adresse lidt uden for Svinninge, er på vej mod sit endeligt.

I hvert fald blev selskabet få dage før jul taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Holbæk.

Forud for konkursbegæringen har Beautyhome Denmark ApS været under tvangsopløsning siden august 2019. Det skyldes formentligt, at selskabet ikke havde indsendt den lovpligtige årsrapport til Erhvervsstyrelsen.