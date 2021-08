Trængselsproblemerne i området ved Stenhusvej skal løses, før politikerne igen er villige til at overveje en eller anden form for byggeri på grunden, som ejes af Jehovas Vidner. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Omstridt boligprojekt dømt ude Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Omstridt boligprojekt dømt ude

Holbæk - 26. august 2021 kl. 10:47 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Der kommer ingen nye boliger på en stor grund ved Stenhusvej i Holbæk, før der er kommet styr på trafikken i området.

Det synspunkt var der fuldstændig enighed om, da Holbæk Kommunalbestyrelse onsdag aften debatterede den nye kommuneplan.

I forslaget til planen var der ellers lagt op til, at en stor grund ejet af Jehovas Vidner kunne bruges til et nyt byggeri med mere end 300 boliger.

Netop dette element i kommuneplanforslaget høstede den største byge af kritiske høringssvar til forslaget - 78 styk.

I sidste uge meldte syv partier med S i spidsen, at de ville sige nej til dette element i kommuneplanen, og på mødet onsdag aften valgte Venstre at rette ind, selv om V ellers var indstillet på et byggeri - dog i en langt mindre skala end det, den mulige investor ønskede sig.

- Vi mener, vi skal være forsigtige med at afvise investorer. For hvis vi siger nej, kan vi så være sikre på, at investorerne bliver ved med at komme? forklarede Camilla Hove Lund.

Derefter meldte hun dog ud, at Venstre alligevel ville stemme med flertallet, så processen kunne starte forfra.

Trafikken skal løses For selv om byggeplanen nu er slettet i kommuneplanen, tegnede der sig et flertal, som ikke udelukker, at der kan bygges i området.

Men der er et andet problem, som skal løses først:

- Der er alvorlige trængselsproblemer i trafikken i området, og det vil et nyt byggeri kun forstærke. De problemer skal løses, før vi kan overveje nyt byggeri, sagde Lars Qvist (S).

Michael Suhr (K), Steen Klink (DF) og Emrah Tuncer (R) var også blandt dem, der var indstillet på at vente med byggeri, til der er styr på trafikken.

Karen Thestrup Clausen (EL) gik et skridt videre og talte om, at man måske var nået dertil, hvor der i det hele taget er »by-fortættet nok i 4300 Holbæk«.

Facit er i hvert fald, at Jehovas Vidner-grunden er ude af kommuneplanen som nyt boligområde i denne omgang.

Trængselsplan på vej Under et senere punkt på dagsordenen bevilgede en enig kommunalbestyrelse 1,8 millioner kroner til at komme i gang med en ny »mobilitetsplan«.

Den plan skal i princippet handle om at sikre fremkommelighed i hele kommunen. Men af politikernes bemærkninger fremgik det klart, at det ikke mindst er trængselsproblemerne i Holbæk by, de tænker på .

På mødet onsdag aften vedtog politikerne i øvrigt endnu en ændring i kommuneplanen. På forslag fra EL skrives FN's verdensmål ind i planen - selv om EL erkendte, at det måske kan stritte noget i forhold til andre elementer i kommuneplanen.